Futebol Grenal no estádio Couto Pereira, em Curitiba, é o segundo disputado fora do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

O Grenal deste sábado vale pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clássico Grêmio x Internacional foi disputado uma vez em Rivera, cidade uruguaia que faz fronteira com Santana do Livramento, município gaúcho. Sendo assim, o jogo deste sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, é o segundo Grenal fora do Rio Grande do Sul.

O clássico em Rivera aconteceu pelo Campeonato Gaúcho de 2011, a convite da prefeitura local. Cerca de quatro mil torcedores viram no estádio Atilio Paiva o Grêmio ganhar por 2 a 1, de virada, com gols de Bruno Collaço e Lins contra um de Guto.

Esta rivalidade de 115 anos já teve 441 jogos, com 162 vitórias do Internacional, 141 do Grêmio e 138 empates. No número de gols, a vantagem também é colorada: 602 a 555.

O Grenal deste sábado vale pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Internacional em 9º lugar, com 14 pontos, e o Grêmio em penúltimo (19º colocado), com seis pontos, acima somente do Fluminense, que também soma seis pontos, mas com dois jogos a mais: 10 contra 8 dos times gaúchos.

2024-06-22