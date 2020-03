Celebridades Gretchen acredita que teve coronavírus: “Acho que já peguei esse negócio”

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

“Não estou com medo. Eu já peguei esse negócio", disse a cantora Foto: Instagram/@mariagretchen “Não estou com medo. Eu já peguei esse negócio", disse a cantora. (Foto: Instagram/@mariagretchen) Foto: Instagram/@mariagretchen

Ao participar de uma live com o apresentador Fábio Porchat no Instagram, a cantora Gretchen contou que acredita já ter contraído o novo coronavírus. Isolada em Belém, no Pará, com o saxofonista Esdras de Souza, seu novo namorado, a eterna rainha do bumbum disse que não está com medo da doença.

“Não estou com medo. Eu já peguei esse negócio. Acho que já peguei. Acho que vim com ele da França, cheguei dia 22 de janeiro. No dia 23, tive que fazer uma campanha em Recife, sobre violência contra a mulher. Meu saxofonista foi gravar o sax desta campanha. No dia seguinte, ele começou a ficar com febre, falta de ar e muita tosse. Ele passou 15 dias assim. Depois, eu voltei para São Paulo e tive sintomas muito parecidos. Fiquei com a garganta horrível, o corpo dolorido, febre. Como eu tive malária, é uma sensação bem parecida. Tive malária quando trabalhei nos garimpos”, contou Gretchen.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades