Gretchen defende Thammy Miranda por campanha de Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Gretchen ao lado do filho Thammy Miranda Foto: Reprodução/Instagram Gretchen ao lado do filho Thammy Miranda. (Foto Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen usou suas redes sociais nesta segunda-feira (27) para defender seu filho, Thammy Miranda. Isso porque internautas criticaram a escolha de uma marca de beleza e cuidado em contratar Thammy para sua próxima campanha de Dia dos Pais.

“E então meus amores??? Muita gente julgando né. Sabe por que? Porque esses que estão incomodados não são pais de verdade. E se incomodam porque MEU FILHO É UM PAI DE VERDADE”, escreveu ela em sua conta no Twitter ao compartilhar um vídeo falando mais sobre o assunto.

“Eu preferi nem escrever, preferi gravar um vídeo porque é o seguinte: meu filho foi contratado para fazer a campanha do Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade, porque ele é um pai presente, um pai que sustenta, um pai que ama, um pai que cuida do filho, um pai que protege sua mulher, um pai que está do lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, um pai de verdade. Então vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado para fazer essa campanha de Dia dos Pais me desculpem, mas eu sei a educação que dei pro meu filho e sei muito bem que ele é um pai de verdade”, declarou ela no vídeo.

Ao longo do dia, internautas revoltados com a escolha da marca subiram pedidos de “Respeito aos pais”, fazendo uma série de declarações transfóbicas como “Me sinto extremamente ofendido quando ao invés de prestigiar os pais que dedicam suas vidas à felicidade de seus filhos resolve colocar uma pessoa do sexo feminino pra nos representar” e “A revolta das pessoas por colocar A Thammy como garota propaganda pro dia dos pais não é nenhum preconceito. Colocar uma mulher que sofreu operações e tomou hormônios como símbolo do dia dos pais é desconstruir a figura do pai e um ataque brutal á família”.

