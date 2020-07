Cinema Tom Hanks e a mulher ganham cidadania grega após ajuda humanitária ao país

Tom Hanks e a mulher Rita Wilson se tornaram, oficialmente, cidadãos gregos. A novidade foi divulgada nas redes sociais do primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis. Na imagem, os atores aparecem segurando os novos passaportes ao lado do político e sua mulher.

Em dezembro de 2019, Hanks e Rita foram nomeados cidadãos gregos honorários pelas autoridades do país. Em 2018 a Grécia foi atingida por incêndios na região de Atenas e na época os atores se engajaram com a tragédia que tirou cerca de 100 vidas.

“A Grécia é um paraíso. Eu já estive em todo o mundo, já estive nos lugares mais bonitos do mundo, nenhum deles supera a Grécia. A terra, o céu, a água, é bom para a alma, é um local de cura”, afirmou o ator durante uma entrevista no tapete vermelho do Globo de Ouro deste ano.

