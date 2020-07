Magazine Em polêmica com ex-mulher, Fábio Jr. ganha recado de Cleo: “Morrendo de saudade”

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Morando no Rio de Janeiro, a artista não conseguiu ver a família por parte de pai, Fábio Jr., na quarentena

Cleo lamentou as saudades de sua família em seu perfil do Instagram, hackeado duas vezes em meses, nesta segunda-feira (21). Morando no Rio de Janeiro, a artista não conseguiu ver a família por parte de pai, Fábio Jr., na quarentena.

“Bateu uma saudade da minha família toda. Estou passando a quarentena a uma rua de distância dos meus irmãos. Encontro eles direto, mas a outra parte da família, que está em São Paulo, eu só consigo matar a saudade no grupo da família, ligação de vídeo ajuda muito”, contou ela, que admitiu continuar flertando durante o isolamento.

Irmã de Fiuk, Tainá, Kika e Zaion, Cleo mandou mensagem em especial para Fábio Jr. “Meu pai Orlando e minha mãe eu vejo direto. Agora meu pai Fabio eu estou com muita saudade. Ele está em São Paulo e faz tempo que eu não vejo ele. Estou doida para encontrar ele, morrendo de saudade”, disse.

Ex de Fábio Júnior, Mari Alexandre levantou polêmica na última semana. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um registro antigo do cantor com o filho e se queixou de sua ausência: “Na época que o ‘papis’ podia visitar o filho em sua casa e ‘ninguém’ colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos”.

Em pronunciamento, a loira explicou que a indireta foi motivada pela ausência do famoso na vida do caçula. Os dois não se encontram desde fevereiro. “Sempre tive muita paciência e entendimento de como é a vida do meu ex-marido, sendo ele uma personalidade pública e tendo uma rotina incomum. Mas cansei de ver a tristeza no olhar do meu filho, sobre a falta de presença do seu pai, sobre a falta de acesso e liberdade que ele tem”, iniciou.

