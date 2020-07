Magazine MC Rebecca rebate acusações em novas fotos: “Não estou me embranquecendo”

O nome de MC Rebecca ficou entre os principais assuntos da internet neste domingo (26). No Twitter, internautas acusaram a intérprete de “Combatchy” de estar usando maquiagens em tons mais claros e de editar suas novas fotos.

Na mesma rede social, a cantora, que passou por recente cirurgia plástica, deu um fim às críticas e disparou: “Eu sou negra e parem de falar que eu to me embranquecendo”. Ainda esta semana, Rebecca vai surpreender com sua volta ao programa “De Férias com o Ex”, na MTV. Em participação especial na 6ª temporada, a artista troca beijos e leva Bárbara para uma noite quente na Suíte Master.

Os fãs de MC Rebecca saíram em sua defesa. “Eu sou negra e tem fotos que parecem que estou branca, porque é questão de luz e efeito que fazem isso”, explicou uma seguidora.

“Gente, está todo mundo pálido por causa da quarentena”, brincou uma, fazendo referência ao isolamento social pela pandemia do coronavírus. “Nossa! O povo não cansa de achar problemas em coisa que não tem”, reclamou uma pessoa.

Já outras seguidoras, apontaram que a maquiagem feita na carioca destoa do restante do seu corpo. “Acho que não é ela, é a maquiagem/maquiadora dela. Não sei se é o flash que estoura a base, mas é nítido a divisão de tons do pescoço e rosto”, disse uma. “Mas essa maquiadora dela toda vez embranquece a pele dela, seria melhor uma especializada em peles negras”, sugeriu outra.

