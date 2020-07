Celebridades Irmão de Britney Spears conta que a família quase não vê os filhos da cantora

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Bryan Spears, irmão da cantora Britney Spears, contou aos fãs sobre a situação familiar da cantora Foto: Reprodução

Bryan Spears, irmão da cantora Britney Spears, contou aos fãs sobre a situação familiar da cantora. Ele disse que a família não tem contato com os filhos da estrela, Preston, de 14 anos, e Jayden, de 13 anos.

Em entrevista ao podcast “As Not Seen on TV”, o irmão da artista ainda disse: “Quando estávamos na turnê de Las Vegas e eu ficava indo e voltando, eu estava trabalhando com a Caesars Entertainment na época, e Britney e eu moramos juntos por quatro anos. Então, eu via os meninos praticamente em fins de semana alternados. Eu os vi muito então, agora não os vejo tanto”.

