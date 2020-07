Cinema Will Smith ameaça bloquear fã que fez piada com sua esposa

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Ator vem tendo que lidar com piadas e insinuações após a esposa ter revelado caso com músico Foto: Reprodução Ator vem tendo que lidar com piadas e insinuações após a esposa ter revelado caso com músico. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após Jada Pinkett-Smith anunciar no início do mês que teve um caso com o músico August Alsina, Will Smith vem tendo que lidar com piadas e insinuações.

Na última quarta-feira (22), o ator compartilhou no Instagram um vídeo pulando corda e um seguidor disparou: “Ok, cuidado para não se enrolar” e um emoji de risada.

Em resposta ao internauta, Will disse que a piada tinha sido engraçada, mas que ainda assim ia bloqueá-lo. “Hahaha… Ok… eu consigo admitir. Isso é engraçado! Definitivamente vou bloquear você. Mas a piada foi muito engraçada!”, escreveu o ator.

