Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Cantora selou união com músico em evento para 100 pessoas, em uma balsa. (Foto: Reprodução)

Gretchen e Esdras de Souza se casaram, na tarde desta quarta-feira (30), em Belém (PA). A noiva chegou de barco à cerimônia no Espaço Náutico Marine Club, em Belém do Pará. Ela combinou o vestido de uma marca espanhola com tênis. “Estou muito emocionada. Não consigo falar”, disse Gretchen para Quem ao chegar ao local.

Para Quem, o noivo falou sobre o grande dia antes de dizer o “sim”. “Estou tranquilo e feliz demais. Pratico reiki e por isso estou zen”, contou ele, que vestiu um terno branco e usou diamantes e topázios como joias, além de um terço da Nossa Senhora de Nazaré.”

As filhas do músico, Isabele e Tatiana, entraram no local carregando uma imagem da Nossa Senhora de Nazaré. Os sete filhos da cantora não compareceram à cerimônia da mãe, que entre uniões informais e enlaces oficiais, soma 18 casamentos.

O reverendo Lucas Oliva Bertolozzi, da Igreja Anglicana, foi o responsábel por abençoar os noivos e por tocar flauta na cerimônia. “A gente acompanha a Gretchen e o Thammy (filho de Gretchen) há muitos anos e o Esdras desde que ele entrou para a família. Vou tocar uma flauta do amor, que fala de reecontro de almas.”

Segurança

Pedida em casamento no Dia dos Namorados, a cantora disse sim ao músico na terra natal do noivo, em um evento para selar a união restrito a 100 pessoas, no Restaurante Ilha, onde a capacidade é para 200. Em conversa com Quem, Gretchen tinha afirmado que iria atender todas orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para evitar o contágio da covid-19 na festa.

“O casamento é dentro de uma balsa, no Rio, e totalmente ao ar livre. Sem nenhum problema de aglomeração. E mesmo assim, só confirmarmos tudo depois do governo estadual baixar o decreto de permissão de eventos para até 150 pessoas”, garante ela.

Entre as peculiaridades de subir ao altar em meio à pandemia, é que tudo foi higienizado antes do consumo, foram instalados quatro totens de álcool em gel e o tradicional cumprimento aos recém-casados cancelado. “Não terá abraço aos noivos. Contato físico só entre nós dois. Tudo acontecerá devidamente dentro das normas de saúde. Insistimos na data porque é aniversário dele”, justificou Gretchen em entrevista dias antes.

No time das madrinhas estão Viviane Batidão, a rainha do tecnomelody do Pará, Samya Maya, cantora de forró, ex-Magníficos, e a blogueira Samara Castro. Já os padrinhos são músicos paraenses amigos de Esdras e o colunista social Ismaelino Pinto. “Escolhemos pessoas muito queridas que fazem parte da nossa atual história”, alega.

A cerimônia, com o pôr do sol de fundo, foi feita pela juíza Rebeca Godoi. O vestido de Gretchen é da grife espanhola Rosa Clará. A rainha dos memes foi maquiada por Jr. Fiel, em um barco “popopo”, típico da região, que atracou na ilha toda decorada por Fátima Petrola.

O cake designer Milton Santos fez o bolo de cinco andares, recheado com castanha do pará, a pedido dos noivos. No cardápio, foram servidas comidas típicas da culinária paraense.

Outro bolo, em formato de saxfone, foi usado para comemorar o aniversário de Esdras, que compelta 48 anos também nesta quarta-feira, com direito a parabéns na beira da piscina do local.

Macarrons com detalhes em ouro 24k

Gretchen proporcionou uma experiência bem luxuosa aos presentes na celebração. A cantora encomendou macarrons com detalhes em ouro 24k, com os sabores preferidos dela: pistache e leite ninho.

“Os doces são exclusividade do casamento dela. Vão ficar lindos”, prometeu a chef Paola, da Electo Pâtisserie, resposável pelas guloseimas, que já participou da sexta temporada do Que Seja Doce, no GNT.

Doces exóticos

Gretchen foi até ao buffet da Doçuras, da chef Suely Esteves, degustar as guloseimas ao lado do noivo e fez uma exigência: “Que todos tenham um pouco do sabor amazônico, com frutos e elementos do norte do país”.

Entre os escolhidos da rainha dos memes estão: tartelete de cupuaçu com castanha do Pará, Flor de Bacuri, Paraense (castanha do Pará com doce de cupuaçu), panelinha de cupuaçu, brigadeiro gourmet de cupuaçu, com castanha do Pará e tartelete de açaí com tapioca.

