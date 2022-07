Mundo Greve obriga Lufthansa a cancelar quase todos os voos na Alemanha

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Companhia alemã classificou a decisão de greve nesta fase das negociações salariais como desproporcional. (Foto: Reprodução)

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou o cancelamento de quase todos os voos com saída e chegada dos aeroportos de Frankfurt e Munique, devido a uma greve de funcionários programada para esta quarta (27).

A Lufthansa não soube indicar até quando as aeronaves ficarão em solo, mas previu que os cancelamentos devem perdurar ao longo da semana e que serão reativados à medida que os efeitos da greve forem superados.

No total, mais de mil voos estão sendo cancelados, afetando cerca de 134 mil passageiros. Entre eles, alguns voos de empresas que englobam o Grupo Lufthansa, como a Eurowings e a Swiss.

O sindicato Ver.di convocou a greve dos cerca de 20 mil funcionários que compõem a equipe de solo da Lufthansa. A medida visa pressionar a administração da companhia aérea nas negociações salariais em andamento. O sindicato reivindica um aumento salarial de 9,5%.

Entenda o caso

Desde o fim das restrições sanitárias no início do ano, as companhias aéreas e os aeroportos têm lutado para atender à forte demanda de passageiros, após dois anos de pandemia, quando o setor perdeu muitos funcionários.

De acordo com um estudo do instituto econômico alemão IW publicado no final de junho, o setor aéreo alemão tem carência de mais de sete mil trabalhadores atualmente.

A greve acontece no auge da temporada de verão, poucos dias antes do início das férias escolares em duas regiões do sul da Alemanha. Nas últimas semanas, os viajantes vêm enfrentando longas esperas nos aeroportos e uma série de cancelamentos de voos por conta da escassez de funcionários.

O diretor do departamento de recursos humanos da Lufthansa, Michael Niggemann, criticou a decisão do sindicato de convocar uma greve. Ele alegou ter sido uma “escalada precoce após apenas dois dias de negociações no que até agora tem sido uma rodada de negociação coletiva construtiva”.

Niggemann acrescentou que a greve afetaria “especialmente nossos passageiros durante a alta temporada de viagens”, mas acrescentou que também “está sobrecarregando nossos funcionários ,uma fase já difícil do tráfego aéreo”.

Aeroportos afetados

A Lufthansa comunicou que seus principais hubs em Frankfurt e Munique não serão os únicos aeroportos afetados pela greve. A companha aérea também conta com que os efeitos da greve sejam sentidos nos aeroportos de Berlim, Bremen, Colônia, Düsseldorf, Hamburgo, Hanover e Stuttgart.

A companhia aérea desaconselhou a ida ao aeroporto caso a viagem não tenha sido remarcada, pois haverá “poucos ou nenhum” balcões de atendimento disponíveis.

A Lufthansa também alertou os passageiros contra voar para os hubs alemães sem um voo de conexão, pois pode levar horas – e até dias – para realocá-los em novos voos.

