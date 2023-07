Rio Grande do Sul Greve no transporte intermunicipal segue causando transtornos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A greve da categoria está prevista para ocorrer até quinta-feira em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão Foto: Divulgação A greve da categoria está prevista para ocorrer até quinta-feira em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A greve dos trabalhadores do transporte coletivo intermunicipal segue causando transtornos aos usuários na Região Metropolitana de Porto Alegre. A paralisação da categoria está prevista para ocorrer até quinta-feira (6) em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão.

Desde o início da manhã desta segunda (2), como ocorreu nos últimos dias, passageiros se aglomeravam nas paradas de ônibus à espera dos coletivos, principalmente em Gravataí e Cachoeirinha.

A greve iniciou na madrugada da última quinta-feira (29) em protesto contra a falta de acordo com as empresas em relação ao índice de reposição salarial dos rodoviários. A paralisação afeta as linhas da Soul, Transcal, Sogil, Consórcio de Transportes Nova Santa Rita e Empresa de Transporte Coletivo Viamão.

Na tarde da última quinta, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mediou as negociações entre o sindicato que representa a categoria, as empresas do setor e a Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional). O encontro terminou sem acordo. Uma nova reunião foi marcada para o dia 6 deste mês.

Nas negociações, foi definido que, durante a greve, 50% dos ônibus intermunicipais devem circular nos horários de pico e 30% nos demais horários. A partir desta sexta, o horário considerado de pico passou a ser das 5h30min às 8h30min e das 16h30 às 19h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/greve-no-transporte-intermunicipal-segue-causando-transtornos-na-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/

Greve no transporte intermunicipal segue causando transtornos na Região Metropolitana de Porto Alegre

2023-07-03