Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

A sede fica localizada na Av. João Wallig, 421, no bairro Passo d'Areia. Foto: Anna Alves Foto: Anna Alves

O Grupo Gross, que possui uma das mais tradicionais escolas de dança da região Sul, inaugurou uma sede localizada no bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre. O evento foi realizado no início do mês, com a presença de convidados especiais, influenciadores digitais e profissionais renomados da área da dança. No último dia 4, a Gross Estúdio de Dança também promoveu um open day, abrindo suas portas para receber o público de forma gratuita com diversas aulas disponíveis e a possibilidade de conhecer a nova unidade.

A escola surgiu em Sapucaia do Sul e está há 18 anos no mercado. O grupo atua formando bailarinos profissionais na área da dança e oferece bolsas de estudos para alunos de baixa renda. Foi a primeira escola de dança do Sul do país a ser aprovada no programa da Disney, em 2016, bem como em 2018 e 2023. Além disso, estruturou seu negócio para funcionar em modelo de franquias, como o lançamento na capital.

A Gross Estúdio de Dança apresenta à comunidade um lugar moderno, aconchegante e diferenciado, que acredita no poder transformador da dança, oferecendo diversos estilos, como: ballet clássico, jazz, danças urbanas, dança contemporânea, ballet pilates, mix dance, ginástica e pop dance. A prática no local é ideal tanto para quem procura formação profissional, quanto para quem quer apenas se divertir e mexer o corpo.

