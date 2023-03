Acontece Nau Live Spaces promove programação especial no mês da mulher

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O hub de inovação é localizado na antiga Sociedade Gondoleiros, prédio emblemático no 4º Distrito de Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada estadual e delegada de polícia Nadine Anflor, a economista Patrícia Palermo, a presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzy Velhinho, e mais 10 mulheres estarão reunidas neste mês de março no Nau Live Spaces, um hub de inovação da capital. O objetivo é mostrar um lado de cada uma delas que nunca foi desvendado: às avessas. O evento é promovido pelo Nau em parceria com o movimento Mulheres às Avessas.

A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, revela Camila Borelli, CEO do Nau, ao explicar que, em formato de talk show, a ideia é trazer um bate- papo com as speakers e convidadas, abordando, de forma irreverente, assuntos do universo feminino. Ao todo, serão 13 mulheres de diferentes áreas debatendo sobre assuntos como carreira, finanças, fases da vida e mudanças pessoais.

“Todas nós temos um lado avesso e iremos explorar isso nos quatro dias de programação. Queremos mostrar que é possível ter a postura séria de uma empresária, por exemplo, e ao mesmo tempo praticar hobbies, ser legal e divertida”, finalizou. As inscrições podem ser realizadas através do www.sympla.com.br.

Confira a programação completa:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/nau-live-spaces-promove-programacao-especial-no-mes-da-mulher/

Nau Live Spaces promove programação especial no mês da mulher