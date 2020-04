Saúde Grupo CMPC investe em ampliação de linha de produção para fabricar 14 milhões de máscaras cirúrgicas por mês no Brasil

22 de abril de 2020

(Foto: Divulgação/ CMPC)

A corrente do bem para combater o novo coronavírus não para. Para atender a alta procura por máscaras do sistema de saúde, o Grupo Compañia Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), por meio de uma das suas empresas, a Softys, subsidiária de produtos de higiene e cuidados pessoais, anunciou que vai comprar uma segunda máquina para fabricar máscaras cirúrgicas descartáveis no Brasil. Esse equipamento vai permitir uma capacidade de produção de 14 milhões de unidades por mês. A companhia fará a distribuição gratuita desses suprimentos de proteção no atual contexto de combate ao coronavírus.

O Rio Grande do Sul, onde a CMPC mantém suas operações no Brasil, será um dos estados a receber os primeiros lotes de máscaras, que serão destinados aos serviços públicos de Saúde de municípios gaúchos. O Grupo também reservará uma quantidade de máscaras necessárias para o uso e os cuidados de seus próprios colaboradores. Outros estados, em que estão localizadas as unidades industriais da Softys, como São Paulo, Paraná e Pernambuco, também vão receber a doação do equipamento.

Recentemente, a companhia divulgou o início da fabricação de máscaras de proteção em sua planta industrial de Caieiras, em São Paulo, que até o início de maio deve produzir 1,5 milhão de máscaras por mês. Devido à alta demanda por itens de proteção para profissionais de saúde e para a população, a empresa decidiu ampliar em oito vezes a produção de máscaras de proteção com a aquisição de uma segunda máquina, que deve iniciar a produção de 12,5 milhões de máscaras em até 120 dias.

“Nossa preocupação é com a segurança e a saúde das pessoas. Essa iniciativa é uma forma de nos colocarmos à disposição das autoridades de saúde e ajudar nesse momento tão desafiador na vida de todos os brasileiros”, afirma o diretor geral da CMPC no Brasil, Mauricio Harger.“Além disso, precisamos cuidar para continuar. A celulose é muito versátil. Papel higiênico, papel toalha e embalagens para alimentos e remédios, por exemplo, deixariam de ser fabricados se não fosse este insumo. Portanto, a produção de máscaras pelo grupo é mais uma forma de cuidar da sociedade, dos nossos colaboradores e prestadores de serviços”, completa o executivo.

