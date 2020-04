Saúde Empresa de materiais de construção adapta containers para leitos e ambulatórios e auxilia sistema de saúde

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Colmeia Containers)

Em meio à crise mundial provocada pela expansão do novo coronavírus, empreendedores precisam adaptar os seus modelos de negócios para se manterem no mercado. Diversos estabelecimentos estão usando a criatividade para diminuir os danos à saúde da empresa. Esse é o caso da Colmeia Containers que, com suas novas soluções, está conseguindo enfrentar as dificuldades e com isso, passou a auxiliar o sistema de saúde durante a pandemia do coronavírus.

Com 30 anos de história, a empresa iniciou no ramo de materiais de construção, e tornou-se uma construtora, com negócios na construção civil e construção modular, na qual trabalha com locações e vendas de módulos habitáveis em containers em todo o território nacional. Com grande capacidade de produção e flexibilidade de produtos, os containers são utilizados para escritório, depósitos, canteiro de obras, residências e, agora, ambulatórios e leitos hospitalares.

“A adaptação dos módulos entre um produto e outro é simples, o que nos ajudou a contribuir para aumentar a oferta de leitos e ambulatórios. O mais importante é mostrar que há soluções disponíveis e pessoas prontas para ajudar bem perto de todos, não precisamos olhar para fora para notar os bons exemplos”, afirma o diretor comercial da Colmeia Containers, Julio Delfino.

A empresa, com sede em Esteio, doou sete leitos à prefeitura municipal, que foram instalados anexos ao Hospital São Camilo. Além disso, a Colmeia firmou parcerias com as prefeituras de Alvorada e Cachoeirinha, onde foram disponibilizados 10 leitos novos em cada cidade.

