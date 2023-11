Brasil Grupo de brasileiros resgatados da Faixa de Gaza chega a Brasília

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Grupo era aguardado por autoridades, dentre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja. (Foto: Reprodução)

Pousou em Brasília, na noite dessa segunda-feira (13), o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com o grupo de 32 pessoas resgatadas na Faixa de Gaza – a maioria brasileiros. Eles aguardavam autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, há mais de um mês.

A previsão inicial era de que a aeronave chegasse à capital federal às 23h30, mas ela chegou seis minutos mais cedo, às 23h24. O grupo era aguardado por autoridades na Base Aérea de Brasília, dentre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja, e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Além de 22 cidadãos brasileiros (natos ou naturalizados), há 10 palestinos – três parentes de primeiro grau de brasileiros, e sete portadores do Registro Nacional de Migração (RNM) que devem receber status de refugiados. Eles estavam no Sul da Faixa de Gaza, nas cidades de Khan Younis e Rafah.

O ministro de Comunicação Social informou que dentre os passageiros havia duas crianças, que seriam levadas de ambulância direto para o hospital, pois estão com quadro de desnutrição.

Antes de chegar a Brasília, aeronave, de modelo VC-2 (Embraer 190), pousou na Base Aérea de Recife, às 20h21, onde fez uma parada técnica para abastecimento e nenhum passageiro desembarcou. O procedimento durou algo em torno de 50 minutos. Segundo a Aeronáutica, essa é a maior operação de resgate de brasileiros em áreas de conflito no exterior.

A saída de Gaza começou na manhã de domingo (12), quando o grupo se deslocou para o controle migratório palestino da região. Depois, de acordo com informações do Itamaraty, os brasileiros saíram do local e seguiram para a estação do Egito (2 km de percurso de ônibus).

Lá, foram recepcionados pela equipe da embaixada do Brasil no Cairo e submetidos aos trâmites migratórios de entrada naquele país.

Após passar pela imigração, os brasileiros almoçaram e depois seguiram viagem para o Cairo, capital do Egito. O transporte foi feito em veículos contratados pela embaixada do Brasil no Egito e durou cerca de seis horas.

A aeronave da FAB aguardava a chegada do grupo em uma base aérea localizada próximo ao Cairo. Após passarem a noite em um hotel no Cairo, os brasileiros embarcaram para o Brasil na manhã dessa segunda.

O avião fez duas paradas técnicas, uma em La Palma, na Espanha, e outra já em solo brasileiro, em Recife, capital pernambucana.

Das 34 pessoas previstas para serem resgatadas neste voo, duas desistiram da viagem no dia em que a saída do grupo de Gaza foi autorizada. Uma mulher de 50 anos e sua filha, de 12 anos, decidiram não viajar, por motivos pessoais.

Abrigo

O grupo de 32 pessoas deve se dividir por quatro Estados e o Distrito Federal após passarem pelo menos um dia no alojamento da Base Aérea de Brasília recebendo cuidados médicos e regularizando a documentação.

De acordo com o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, eles devem se dividir da seguinte forma:

* 4 têm família em Brasília e ficarão no DF

* 12 ficarão com as famílias no Estado de São Paulo

* 12 que não têm mais familiares no Brasil ficarão em abrigo no interior de São Paulo

* 2 vão para Florianópolis (SC)

* 1 vai para Cuiabá (MT)

* 1 vai para Novo Hamburgo (RS)

Segundo o secretário, o abrigo no interior de São Paulo foi “disponibilizado pelo governo federal através das parcerias e convênios que o Ministério do Desenvolvimento Social tem”.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o governo do Brasil entrou em contato com os brasileiros que estavam em Gaza e que manifestaram vontade de sair de lá, para fugir do conflito.

Os bombardeios em Gaza começaram no dia 8 de outubro. Desde então, a diplomacia brasileira iniciou a operação para trazer o grupo de volta. Primeiro, o Itamaraty organizou um deslocamento dos brasileiros do Norte para o Sul de Gaza, onde poderiam passar para a fronteira com o Egito.

Em seguida, o governo negociou com Israel, Egito e Catar para incluir os nomes dos brasileiros na lista dos que poderiam atravessar a passagem da fronteira egípcia.

Antes, o governo já havia trazido de volta para o País brasileiros que estavam em Israel. Para o secretário nacional de Justiça, a repatriação dos que estavam em Gaza foi a mais difícil que o país realizou na guerra até agora.

“Foi a negociação mais difícil, mais dolorosa. Acho que quando envolve uma quantidade grande de crianças, o envolvimento emocional é muito grande”, afirmou Botelho.

Cuidados

Os recém-chegados receberam cuidados médicos e psicológicos ainda na Base Aérea de Brasília. Nessa etapa, também foram preenchidos os documentos de migração.

Nesta terça (14), deve ser feita uma vacinação para imunizar as crianças do grupo.

“As crianças serão vacinadas. Há muitas crianças que não foram vacinadas ainda no grupo. Serão todas vacinadas amanhã [terça]. Então, esses dois dias são dois dias de descanso e também de conversa, de escuta, para que o governo federal entenda as necessidades de cada pessoa”, completou o secretário.

