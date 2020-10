Acontece Grupo educacional QI comemora 30 anos com a abertura de uma agência de empregos

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

A unidade vai ser inaugurada na próxima quinta-feira (15) e estará localizada na avenida Farrapos, 3852. (Foto: Divulgação)

Para comemorar os seus 30 anos de atividade, o grupo educacional QI – Faculdade e Escola Técnica – está lançando a agência de empregos Corrente do Bem. A unidade vai ser inaugurada na próxima quinta-feira (15) e estará localizada na avenida Farrapos, 3852. O objetivo da agência é apoiar a transformação social na região do 4º Distrito de Porto Alegre. Com esse projeto a QI busca colaborar com empresas locais e cidadãos em busca de uma primeira oportunidade de trabalho ou recolocação no mercado.

“Nós da QI acreditamos que a gente precisa melhorar o nosso entorno para que a gente também possa crescer. Eu nunca vou me estabelecer se eu não me preocupar com quem está a minha volta. Nós notamos que o 4º distrito é uma região que está bastante carente, então nós estamos estabelecidos ali juntos com a Lebes para melhorar a região”, explicou a diretora da QI, Regina Teixeira.

A ideia do projeto é otimizar a busca por profissionais que se enquadrem no perfil de cada vaga. Para isso, a agência irá contar com uma equipe especializada em recrutamento e seleção, ferramentas de levantamento de perfis e sistema gerencial automatizado para cadastros e triagem de candidatos, oferecidos de forma gratuita para as pequenas e médias empresas do 4º Distrito.

“Baseado nessa ideia de melhorar o entorno, a gente pensou que essas empresas de pequeno e médio porte não tem uma estrutura de RH para sistema de recrutamento, psicólogos, e isso custa caro e requer esforço técnico. Criamos essa agência de empregos, onde a gente vai trabalhar gratuitamente para essas empresas que consequentemente vão abrir as vagas de emprego e nós vamos levar os candidatos até lá”, afirmou Regina.

Neste momento, está sendo feita a captação de vagas junto às empresas da região. A partir do dia 16 a agência estará aberta para receber os interessados, que farão cadastro e receberão orientações sobre como elaborar um currículo, postura e qualificação em várias áreas, com professores e convidados da QI.

A cada vaga preenchida, a empresa e o candidato serão convidados a fazer a aquisição espontânea de produtos para abastecer a “prateleira social”, uma etapa do projeto que promove a troca de produtos por ações sociais. Qualquer pessoa poderá adquirir os produtos disponíveis na “prateleira social” através da “Moeda Corrente do Bem”, que terá como moeda de troca ações voluntárias que incluem a doação de sangue, de alimentos não perecíveis e materiais de higiene.

Semana da Responsabilidade Social

Ainda, dá tempo de você participar da Semana da Responsabilidade Social. Até esta sexta-feira (09), os interessados podem doar um alimento ou brinquedo em uma das 15 unidades de ensino da QI, espalhadas em diversos municípios do Rio Grande do Sul: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e Viamão.

“Essa é uma das ações de responsabilidade social que nós estamos fazendo nessa semana. É um evento promovido pelo próprio MEC para que todas as instituições de ensino superior organizem ações nas suas comunidades. Cada Polo está fazendo arrecadações com o seus alunos, com o corpo docente e com a própria comunidade, arrecadando materiais para as crianças e alimentos”, relatou o diretor de Marketing da QI, Luis Maffini. As doações serão entregues a uma associação de cada cidade. A distribuição dos alimentos e brinquedos iniciará na próxima semana.

1ª Jornada da Educação Tecnológica QI

Também como forma de comemorar os 30 anos da QI, o grupo está promovendo a Jornada da Educação Tecnológica. Uma iniciativa da QI Faculdade e Escola Técnica com o intuito de engajar toda a sociedade a juntos debater e pensar sobre o tema “Educação, Tecnologia e Pandemia”.

O evento busca iniciar um movimento de convergência entre alunos, professores e comunidade para, de forma colaborativa, refletir e propor soluções inovadoras para a educação e para os negócios através do uso das metodologias ativas e da tecnologia, de modo a impulsionar ideias que tragam impactos positivos para toda a sociedade.

“A Jornada da Educação é para mostrar o quanto nesse momento de pandemia e pós-pandemia, a educação na esfera on-line e tecnológica também se transforma. Como fazer a integração de alunos e professores, como resolver desafios e trabalhar a responsabilidade do aluno com o seu próprio aprendizado”, disse Maffini.

Cada curso técnico da QI preparou uma série de atividades com aulas, oficinas, debates, entre outras ações. O evento é aberto a comunidade. “Nós entendemos como instituição de ensino que a gente também tem um compromisso social de estender o nosso conhecimento e o nosso trabalho. Uma oportunidade de outras pessoas que não são alunos da QI degustarem, conhecerem e se aproximarem de temas importante no eixo da profissão que querem seguir”, destacou o diretor de Marketing.

Unidade em Foz do Iguaçu

Recentemente a QI inaugurou seu primeiro polo de graduação e de pós-graduação EaD fora do Rio Grande do Sul, na cidade de Foz do Iguaçu, movimento que faz parte do plano de expansão nacional da instituição. O grupo educacional QI, já formou mais de 150 mil alunos ao longo de sua história e possui cursos nos mais diversos níveis: Profissionalizantes, Técnicos Presenciais e EaD, Inglês, Graduação e Pós-graduação.

