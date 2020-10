Acontece Cotripal investe em tecnologia anticoronavírus para as sacolas plásticas do segmento de varejo

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

A durabilidade do aditivo é permanente, ou seja, pelo tempo que durar o plástico. (Foto: Divulgação)

A Cotripal vem implementando diversas ações para combater e minimizar a proliferação do novo coronavírus, desde a chegada da doença. A ação mais recente da cooperativa foi o lançamento da sacola plástica com tecnologia d2p, primeiro aditivo no mundo a eliminar 99,8% dos vírus, inclusive a Covid-19, e 99,99% das bactérias e fungos nos plásticos.

“A nossa nova sacola é segura, o consumidor pode levar para casa com a tranquilidade de saber que ela não está contaminada com agentes que causam doenças”, diz o gerente dos supermercados Cotripal, Vanderlei Amorim da Silva.

O objetivo da Cotripal é aumentar a proteção de clientes, associados e funcionários que utilizam as sacolinhas nos estabelecimentos de varejo. “Acredito que muita coisa vai mudar no pós-pandemia no que diz respeito aos controles sanitários e de higiene. A população já tem adotado novos hábitos, como limpar sacolas e embalagens de produtos depois de chegar do mercado ou da feira. Então tudo o que facilitar a rotina e trouxer segurança será bem-vindo. A nova sacola da Cotripal é exatamente isso – facilidade e segurança para nossos clientes”, comenta o diretor de Varejo da Cotripal, Rudi Nei Schneider.

A tecnologia inglesa blinda embalagens e produtos contra o novo coronavírus, e chegou ao Brasil através da RES Brasil, empresa que já é parceira da Cooperativa há muito anos. “O aditivo d2p é um conjunto de substâncias desenvolvido pela multinacional Symphony Environmental que protege as embalagens contra a proliferação de vírus, bactérias, fungos e mofos. É uma tecnologia segura e os componentes do aditivo estão em conformidade com os regulamentos e resoluções da FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Brasil e entidades da União Europeia para contato com alimentos, medicamentos e cosméticos”, explica o diretor-presidente da RES Brasil, Eduardo Van Roost.

A durabilidade do aditivo é permanente, ou seja, pelo tempo que durar o plástico, protegendo contra a contaminação cruzada todas as pessoas que tocarem no produto, desde a produção até a coleta e reciclagem, o que tem sido chamada de saúde circular.

“Mesmo com esta inovadora forma de prevenção, todas as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades em saúde devem ser mantidas contra o Coronavírus, tais como lavar as mãos cuidadosamente, utilizar álcool 70%, usar máscaras, manter distanciamento das outras pessoas e o isolamento social”, finaliza o presidente da Cotripal, Germano Döwich.

