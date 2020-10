Acontece Instituto de fertilidade inaugura sua nova sede

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

O Instituto de Fertilidade (IFE) está de casa nova. A partir de agora, o atendimento é no 15º andar do Trend Nova Carlos Gomes Corporate, na Av. Tarso Dutra, 605. A nova sede traz mais comodidade e conforto aos seus pacientes.

O IFE une no seu novo espaço, toda tecnologia de ponta e equipe especializada na busca pelos melhores resultados nos tratamentos de Reprodução Assistida. Além disso, como faz parte da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, o IFE compartilha do laboratório de embriologia deste grande grupo, que hoje é referência como um dos mais modernos do país.

Desde o início da sua história, o IFE tem como um importante pilar garantir mais acessibilidade aos tratamentos de Reprodução Assistida. Desta forma, atende alguns convênios para consultas e possibilita o parcelamento dos valores das Fertilizações in Vitro, através do programa IFE Mais. O projeto disponibiliza ainda desconto especial aos pacientes selecionados, após avaliação e triagem pela equipe da clínica.

“O novo IFE é um grande orgulho para nós. É a certeza de que quando unimos atendimento investigativo e personalizado, tecnologia e muita dedicação conseguimos realizar sonhos”, comenta Dr. Nilo Frantz, fundador do Instituto de Fertilidade e da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva.

