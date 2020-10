Acontece Praia do Rosa é destino para “road office”

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus muitas atividades tiveram que ser adaptadas. Como forma de combater a doença, grande parte da população passou a trabalhar de forma remota. Devido a isso, muitas pessoas têm buscado refúgio em destinos turísticos que ofereçam segurança e proporcionem estrutura adequada, agregando às obrigações o prazer de estar em um lugar privilegiado. Este é o caso da Hospedaria das Brisas, localizada no Caminho do Rei, na Praia do Rosa.

A tradicional pousada, que opera há mais de duas décadas na charmosa praia de Santa Catarina, aderiu a todos os protocolos de segurança impostos pelo novo coronavírus, investiu em internet ainda mais potente, adaptou as suítes com espaço destinado ao trabalho e tem recebido turistas que buscam paz em meio à natureza sem deixar de lado as tarefas laborais. Este é o novo conceito de “road office” oferecido pela pousada que tem atraído turistas cansados de se estressarem com as limitações impostas pela pandemia.

A Hospedaria das Brisas é uma estalagem acolhedora de pequeno porte situada num dos pontos do Rosa, no alto do morro em meio à natureza. O local conta com 17 apartamentos, sala de massagem, restaurante, amplos espaços verdes ao ar livre, sala de estar com lareira, piscina, horta orgânica, entre outras atrações.

Além da infraestrutura, sua localização oferece ótimas opções para relaxar em meio à natureza com trilhas que saem do morro em direção às lagoas e à praia. Outra facilidade é a proximidade da Hospedaria das Brisas de boas opções de restaurantes da Praia do Rosa.

