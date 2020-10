Acontece Engenheira Ambiental, Nanci Walter, é eleita a nova presidente do CREA-RS

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

A engenheira Ambiental, Nanci Walter, vai assumir a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul a partir de 2021, ficando no cargo até 2023, já que os mandatos da entidade são de três anos. Nanci foi a mais votada nas eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua que ocorreu na semana passada.

A ex-coordenadora da Inspetorias é a primeira mulher eleita na modalidade em todos os cargos do Sistema Confea/Crea e Mútua. Ela foi escolhida com 1.200 votos. Questionada sobre ser a primeira mulher a assumir o cargo, ela destacou: “A gente está fazendo uma quebra de paradigmas, eu acredito que seja uma confiança e que eu cultivei isso ao longo da minha trajetória profissional atuando no conselho”, destacou.

Nanci começou como Inspetora-chefe na Inspetoria de Esteio, uma das 44 inspetorias distribuídas pelo estado gaúcho. Em 2015, ela foi representante da Zonal Sinos CREA-RS, composta pelas Inspetorias de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Taquara. Ao todo, são 11 zonas em todo estado. Já de 2016 a 2019, a engenheira foi coordenadora das Inspetorias CREA-RS.

“Eu prefiro dizer sempre que tudo que eu encontrei foram desafios, eu não procuro ficar enaltecendo que o nosso papel não é fácil, que encontramos dificuldades e olhares que não foram muito simpáticos porque a gente deixa isso de lado, pede caminho e vai. Então, é com esse pensamento, por isso que eu acabei chegando aonde eu cheguei”, comentou a presidente.

Além de Nanci, mais cinco mulheres estão a frente da presidência do CREA. Ao todo, são 27 Conselhos Regionais. O comando feminino também está no CREA do Acre, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

“Tomara que essa minha vitória sirva de inspiração para essa nova geração que está cursando engenharia e que vá buscar um espaço no mercado de trabalho. Assim, como aquelas que tiveram muito mais dificuldades do que eu, que se sintam representadas”, revelou Nanci.

Em relação aos obstáculos e primeiros passos a frente da presidência, Nanci já criou uma organização para essa arrancada “Primeiro eu tenho que formar uma comissão de transição, uma questão de edital e burocracia do sistema, pós-eleição. Depois de formar essa comissão, eu já vou poder ter as informações a respeito de orçamentos, o que ficou definido a respeito das receitas esperadas para o próximo ano, daí vou conseguir te acesso as informações de forma formal. Após, vamos tomar pé da situação e baixar a cabeça, arregaçar as mangas e trabalhar. A gente tem muito trabalho”, destacou.

O pleito ainda definiu os cargos de presidentes do Confea e diretores gerais e administrativos da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais. Foram totalizados 3.526 votantes das 44 inspetorias e na sede de Porto Alegre.

Para presidente do Conselho Federal (Confea), o mais votado no Rio Grande do Sul, com 1.317 votos, foi o Engenheiro Civil Joel Krüger, atual presidente do Confea.

Também foi eleita a conselheira federal – modalidade Agronomia, Engenheira Agrônoma Andréa Brondani da Rocha e o Engenheiro Agrônomo Luiz Claudio Ziulkoski (suplente), com 1.799.

Para o diretor-geral da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-RS foi eleito o Geólogo e Engenheiro da Segurança do Trabalho Pablo Souto Palma, com 1.589 votos e para Diretor Administrativo da Mútua, o Engenheiro Civil Gilmar Piovesan, com 3.015 votos.

