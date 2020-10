Acontece Espresso Plaza Cafeteria abre em hotel clássico de Porto Alegre

13 de outubro de 2020

Baguette Veggie. (Foto: Divulgação/ Alessandro Quevedo)

O Hotel Plaza São Rafael vai ganhar uma nova cafeteria a partir desta próxima quarta-feira (14). A Espresso Plaza conta com operação da empresa MuleBule Gastronomia e será a primeira Golden Flag da marca Três Corações no Rio Grande do Sul. A assinatura de marca dourada garante os melhores lotes de cafés produzidos no Brasil, vindos de regiões da Mogiana Paulista, Sul de Minas e Cerrado Mineiro, além de certificação da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e da associação Rainforest Alliance Brasil.

Para acessar a cafeteria, há duas possibilidades: uma pelo deck externo e outro pelo lobby do hotel. Ambos trazem elementos do design biofílico, que reforçam a identidade do projeto, assinado pela Trino Arquitetura e Design.

“Reforçando a ideia de que preservar é proteger a história, a cafeteria tem uma arquitetura marcante com as colunas e pisos revestidos de mármore – que contracenam com estruturas metálicas pretas. Projetamos o espaço para proporcionar bons momentos. Com isso, entendemos que o uso deveria ser diverso, criando locais bem segmentados em um único ambiente”, comenta a arquiteta responsável pela obra, Lisiara Camargo Simon.

Gastronomia + Café

No cardápio, com variações para diversas ocasiões e horários do dia, ganham destaque a seleção de sanduíches com pães especiais como o Ciabatta de Ragú de Costela e Queijo, ou o Churrasco Grego, servido no pão sírio.

Além disso, será possível saborear wraps, baguetes, empanadas, quiches, uma pizza rústica e também ovos mexidos. Na parte da confeitaria são encontrados waffles, cinnamon rolls, medialunas e bolos caseiros. Todos os produtos contam com opções de take away. O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 19h.

