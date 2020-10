Acontece Prefeitura divulga modelo-referência dos abrigos de ônibus

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto ilustrativa do modelo tipo A. (Foto: Divulgação/ SMPE/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas (SMPE) divulgou nesta terça-feira (13), um modelo-referência para os novos abrigos de ônibus de Porto Alegre. A imagem é ilustrativa, pois ela serve para mostrar os itens obrigatórios do abrigo tipo A, no qual devem conter câmera de segurança, presente em 100 paradas, e painel de próximas chegadas, a ser instalado em pelo menos 150 pontos. A futura concessionária terá liberdade arquitetônica para desenhar o abrigo.

A concessão parte da oferta mínima de 1.144 abrigos em 813 paradas podendo chegar ao máximo de 5.325 em 4.163 pontos. O modelo apresentado mostra um abrigo de 4×2 metros com quatro lugares e espaço para cadeirante, três entradas USB, painel informativo, piso podo tátil, cobertura, iluminação, fechamento posterior e na lateral, além do painel publicitário, que servirá como fonte de receitas da concessionária no futuro contrato.

O modelo tipo B diferencia-se por ter uma metragem de 3×2 metros, três bancos e não possuir entradas USB, mas possui todos os demais itens. O investimento mínimo previsto é de R$ 29 milhões e o custo de manutenção está estimado em R$ 339 milhões. A abertura dos envelopes dos interessados está prevista para 30 de outubro e o critério de julgamento para o vencedor é a maior oferta de abrigos. O contrato da concessionária com a prefeitura será de 20 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece