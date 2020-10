Acontece EPF debate os desafios do mercado e crescimento na área de Tecnologia em live

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

(Foto: Reprodução)

A Escola Profissional Fundatec (EPF) vai realizar uma live nesta quarta-feira (14), às 19h, sobre o seguinte tema: “Os desafios do mercado e crescimento na área de Tecnologia”. Para participar do evento, os interessados devem fazer a sua inscrição no site, gratuitamente.

A atividade terá como convidado o profissional Evandro Silvestre, Diretor de Tecnologia na Escale Digital, com 22 anos de experiência no gerenciamento de negócios complexos, digitais, ágeis e com arquitetura de alta escala.

Ainda, no evento será debatido sobre o aquecimento do mercado e as possibilidades de atuação e crescimento profissional na área de tecnologia, com grande parte das empresas atuando de forma remota nesse novo cenário. Mais informações, pelo e-mail eventos@fundatec.org.br ou clique aqui.

