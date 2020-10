Acontece Plaza São Rafael Hotel apresenta suas novidades para os futuros eventos

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

O Plaza São Rafael, fica localizado na avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico. (Foto: Divulgação)

O Plaza São Rafael, um dos hotéis mais tradicionais de Porto Alegre está retornando com as suas atividades. O serviço de hospedagem esteve fechado por cinco meses, devido a pandemia do novo coronavírus. Durante este período com as portas fechadas, o estabelecimento desenvolveu protocolos de segurança para a retomada dos serviços e criou alternativas, também para os eventos, inclusive disponibilizando um Estúdio especial para os eventos on-line.

Na expectativa da retomada gradual dos eventos, o Hotel apresenta também, a parceria da versátil e premiada MuleBule Gastronomia, que assumiu toda a área de Alimentos e Bebidas e, assim, durante a tarde desta próxima quinta-feira (15), fará uma ação, chamada de “Check list – Retomada de Eventos, para mostrar as alternativas, dentro dos protocolos de segurança e as possibilidades para os futuros eventos alicerçados pela marca Plaza.

A equipe do Hotel está capacitada para demostrar aos clientes e parceiros, durante a visitação, os novos espaços que incluem o Espresso Plaza, nova Cafeteria do MuleBule, o Plaza Hub, espaços para locação de salas e coworking, o Estúdio Plaza, para eventuais virtuais e híbridos, além dos salões e algumas montagens e layouts sugeridos que atenderão, totalmente os protocolos de segurança para os futuros eventos.

Os visitantes serão atendidos separadamente, e devem comparecer de máscara. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone: (51) 99136-2866.

