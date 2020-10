Acontece Prêmio Exportação RS divulga os agraciados, que serão reconhecidos em evento a céu aberto

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

O Conselho do Prêmio Exportação RS divulgou os vencedores da 48ª edição do reconhecimento que valoriza o desempenho das empresas gaúchas no cenário exportador.

A edição deste ano tem a sua realização presencial confirmada para ocorrer no dia 1º de dezembro, das 17h às 21h, no Parque da ADVB/RS, em Porto Alegre.

As nove categorias são: Destaque Mercadológico; Destaque Setorial; Destaque Inovação Tecnológica; Destaque Avanço Global; Destaque Serviços Exportados; Destaque Serviços de Suporte à Exportação; Destaque Empresas Comerciais Exportadoras Trading Companies; Pequeno Desbravador Internacional; e Personalidade Competitividade Internacional.

Neste ano, o evento de premiação, que historicamente era realizado em espaço fechado, ocorrerá a céu aberto. “Se fosse um ano normal, talvez nunca pensássemos em um evento nesse formato, talvez muitas coisas seriam diferentes. Mas tudo foi acontecendo e até agora já passamos por diversas experiências, que nos reinventaram e nos deixaram mais acessíveis para o novo”, disse Fabrício Forest, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS.

O evento, uma ação conjunta do Conselho do Prêmio e da ADVB/RS, terá

transmissão ao vivo pela internet. Em caso de chuva, ele será transferido para uma data próxima.

Lista de Agraciados

