Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

O Hemorgs fica na avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre Foto: Divulgação O Hemorgs fica na avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Hemorgs (Hemocentro do Rio Grande do Sul) está com os estoques de sangue muito abaixo do necessário para atender a demanda de 42 hospitais e precisa de doações de todos os tipos sanguíneos.

“Estamos com os estoques em níveis para além de críticos. A situação é extremamente grave e precisamos muito da ajuda de quem se preocupa em salvar vidas”, alertou a especialista em saúde do setor de captação do Hemorgs Gesiane Ferreira Almansa.

Ela garante que o atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus. Para manter o distanciamento e evitar aglomerações, apenas três pessoas por vez acessam o espaço interno, e as demais aguardam na área externa.

O atendimento está sendo realizado preferencialmente com pré-agendamento pelo telefone (51) 3336-6755 – ramal 102 ou pelo WhatsApp (51) 98405-4260.

“Mas com essa situação de urgência, os doadores que vierem diretamente ao Hemorgs também serão atendidos porque é necessário voltarmos a contar com volumes adequados de sangue nos nossos estoques”, destacou a especialista.

O Hemorgs fica na avenida Bento Gonçalves, 3.722, junto ao Hospital Sanatório Partenon, em Porto Alegre. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

A Rede de Captação de Sangue no RS é formada pelo Hermorgs, Hospital de Clínicas e Hospital Conceição, em Porto Alegre, mais os hemocentros regionais de Alegrete, Caxias do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa.

