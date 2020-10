Acontece SENAI CETIQT promove a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Em 2020, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, vai ocorrer entre os dias 20 e 23 de outubro. (Foto: Divulgação)

Vem aí, a 17ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, promovida pelo SENAI CETIQT, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Neste ano, o evento vai ocorrer entre os dias 20 e 23 de outubro e trará o tema “Inteligência Artificial”, e contará com a realização de palestras com foco na inovação, na criatividade e na pesquisa científica.

Entre os temas que serão abordados estão: a Biologia Sintética, Fashion Designer Digital, Noções de Segurança de Processo nas Indústrias Químicas e Petroquímicas, e Inovação no varejo de moda. O tema escolhido destaca a tecnologia como mola propulsora para a construção de soluções inovadoras, com possibilidade de aplicação em segmentos como o automobilístico, de saúde, de finanças e o industrial.

“Nossa expectativa é grande. Mesmo com a realização do evento através de plataformas digitais, entendo que será tão valioso quanto os eventos presenciais, pois poderemos reunir um público mais diverso, além de conseguir um alcance geográfico maior. O SENAI CETIQT desenvolveu uma programação muito interessante e sinto que todos poderão interagir com assuntos importantes para os novos tempos”, afirma o Coordenador de Empregabilidade Discente da Faculdade SENAI CETIQT, Bernardo Queiroz.

Para acessar a programação do evento, clique aqui.

