Acontece Senac-RS lança campanha de desconto para os cursos realizados em 2021

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

A campanha foi lançada neste mês de outubro, e irá até o fim do ano para quem se matricular ainda em 2020 para cursos que serão realizados em 2021. (Foto: Divulgação)

Para o próximo ano, o Senac-RS está com uma campanha de desconto para os cursos realizados em 2021. Com o mote “Acredita 2021, com Senac vai dar”, a campanha, que vale em todo o Rio Grande do Sul para matrículas antecipadas, dá desconto de 15% nos cursos da instituição, podendo chegar a 25%, dependendo da forma de pagamento.

A ação foi lançada neste mês de outubro, e irá até o fim do ano para quem se matricular ainda em 2020 para cursos que serão realizados em 2021. Entre as opções, estão cursos de Formação e Aperfeiçoamento, Técnicos, Graduação, Pós-Graduação e idiomas. No total, o Senac oferece mais de 600 capacitações em quase 20 áreas do conhecimento, espalhadas pelos 60 pontos de atendimento no Rio Grande do Sul.

De acordo com a gerente de marketing do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Simone Barañano, “faz parte do compromisso do Senac-RS oferecer ensino de qualidade. Ter atrelado a isso campanhas de desconto que ajudam efetivamente as pessoas na mudança de vida vai muito além de uma campanha comercial, pois as ações são pensadas na transformação social e na esperança de um futuro melhor, de oportunidades e realizações”, destaca a gerente.

Para quem for comprar pelo site do Senac-RS, basta usar o cupom “VEM21”. Mais informações podem ser conferidas no site, clique aqui.

