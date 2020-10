Acontece ParkShopping Canoas brinda clientes com canecas exclusivas e colecionáveis

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Arte Bruna Rison. (Foto: Divulgação/ ParkShopping Canoas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ParkShopping Canoas lançou nesta última quinta-feira (15), a promoção Colors Spring Art, uma coleção de canecas de cerâmica com quatro ilustrações personalizadas. A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, os clientes terão direito a um brinde, com limite de quatro unidades por CPF – uma de cada modelo. As artes das peças foram criadas pelos artistas gaúchos Bruno Schilling, Melissa Westphal, Bruna Rison e Gustavo Gomes.

Para ganhar o brinde, basta realizar o cadastro das notas fiscais exclusivamente no aplicativo Multi, no período da promoção. Após a conclusão, o app irá gerar um QR Code de contemplação que autoriza a retirada no balcão de troca do ParkShopping Canoas, localizado no Piso L2, próximo à portaria B.

A Colors Spring Art ocorrerá até o dia 8 de novembro, ou enquanto durar o estoque (6.000 unidades – 1.500 de cada artista). Confira o regulamento e as lojas participantes no site e no app Multi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece