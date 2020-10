Acontece Casa da Memória Unimed Federação/RS retoma atividades presenciais

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

A exposição permanecerá em cartaz até o dia 27 de fevereiro de 2021. (Foto: Divulgação).

A Casa da Memória Unimed Federação/RS vai reabrir no próximo domingo (18), dia em que se comemora o Dia do Médico. Além disso, a volta das atividades vai contar com a exposição “O desafio da pedra”, do médico Lúcio Spier, que será inaugurada de forma virtual por meio das redes sociais.

Para conferir as esculturas do médico, os interessados devem agendar uma visita pelo telefone (51) 3395-9599 ou pelo e-mail memoria@unimedrs.coop.br e deverão respeitar todas as orientações de segurança. A exposição permanecerá em cartaz até o dia 27 de fevereiro de 2021. Para mais informações, acesse unimedrs.coop.br.

Serviço

O quê: exposição “O desafio da Pedra” de Lúcio Spier

Onde: Casa da Memória Unimed Federação/RS

Endereço: Rua Santa Terezinha, 263, Porto Alegre

Quando: de 18/10/20 a 27/2/2021

