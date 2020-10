Acontece Startups gaúchas estão com estande virtual no Silicon Valley Web Conference

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

O evento é on-line e totalmente gratuito. (Foto: Divulgação)

O Sebrae RS está apoiando quatro startups gaúchas, que estão representando o Rio Grande do Sul no Silicon Valley Web Conference. O evento é promovido pela StartSe e irá até o dia 30 de outubro. A programação inclui palestras focadas nas principais tendências em tecnologia em segmentos como: educação, varejo, agronegócios, saúde, direito, construção civil e mobilidade, fintechs e investimentos, além de estandes com empresas e startups segmentadas por essas temáticas.

“Elas foram divididas por afinidades de temas. Assim, o participante é estimulado a visitar os estandes, gerando visibilidade e leads para trabalhar durante e pós evento, além da possibilidade real de aquisição de clientes”, destaca o gestor de projetos para Economia Digital do Sebrae RS, João Antônio Pinheiro Neto.

As empresas são: Inovapictor , Moderniza, Smart Judice e 5TI com o produto “Easy Ed Tech”, um braço de desenvolvimento de plataformas customizadas, como educação à distância ou com outros conteúdos.

“Notamos que empresas de grande porte estavam buscando uma plataforma própria e entramos com o objetivo de construir esse modelo que levamos para o evento. Lá, já apareceram, inclusive, alguns contatos com possibilidade de negócios. É um modelo novo para quem expõe, é um modelo novo para quem visita, é um modelo novo de interagir, mas que está trazendo bons resultados”, relata um dos sócios da 5TI, Carlos Ávila. Para mais informações, clique aqui.

