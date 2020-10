Acontece Biscoitos Zezé entrega biscoitos usando drone em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação/ Biscoitos Zezé)

As pessoas que circulavam pelos arredores do Mercado Público, Esquina Democrática e Praça da Alfândega, em Porto Alegre, foram surpreendidas com um presente delicioso. Um drone entregava Pão de Mel da Biscoitos Zezé para o público.

Com as restrições sociais do atual momento de pandemia do novo coronavírus, a Biscoitos Zezé viu uma oportunidade diferenciada de levar um pouco de gentileza às pessoas. Seguindo todos as normas de segurança, as embalagens entregues foram higienizadas antes de serem postas no drone e todos os protocolos de higiene e segurança foram seguidos. Quem passou por lá, pode levar um pouquinho do carinho que a empresa de alimentos oferece ao seu cliente.

O diretor da Biscoitos Zezé, Fábio Ruivo, falou sobre a ação. “Em momentos como o que vivemos é ainda mais importante incentivar a gentileza e estreitar os laços com o consumidor, o drone nos possibilitou fazer isso de maneira diferente e segura no centro de Porto Alegre, cidade onde temos concentrado muitas de nossas ações de venda e relacionamento”, destacou Ruivo.

Confira o vídeo que apresenta a ação:

