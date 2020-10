Acontece Live aborda mudanças no comportamento econômico das pessoas

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Vem aí, a segunda edição da série de lives Papo Família da Fundação Família Previdência, que aborda educação financeira e previdenciária. Na próxima quarta-feira (21), a instituição vai debater um tema em comum a todos no enfrentamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

O presidente da instituição, Rodrigo Sisnandes Pereira, conversará com o economista Bernardo Nunes sobre como as crises econômicas podem mudar o comportamento financeiro das pessoas.

Doutor em Economia, Nunes é entusiasta da análise de dados e inovações digitais para entender o comportamento do consumidor e atua como cientista de dados na Growth Tribe, em Amsterdam, na Holanda. O encontro terá transmissão aberta e ao vivo no Instagram e no Facebook da Fundação Família Previdência, às 17h.

