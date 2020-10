Acontece Segunda edição do Feirão online oferece mais de 400 vagas de emprego para recolocação imediata

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação/ Faculdade e Escola Técnica QI )

A Faculdade e Escola Técnica QI promove a segunda edição do Feirão Online de Empregos e Profissões na próxima quarta-feira (21). O evento é gratuito e acontece das 9h às 18h. As inscrições podem ser feitas, clicando aqui.

A feira terá oportunidades para recolocação, primeiro emprego e vagas temporárias para o Black Friday e final de ano em Porto Alegre, região metropolitana, Caxias e Rio Grande. “Na primeira edição online ofertamos mais de 600 vagas, no ápice da pandemia. Agora, nossa expectativa é oferecer ainda mais oportunidades”, explica a gerente administrativa e gestora da Central de Vagas da instituição, Márcia Oliveira.

Mais de 20 agências de empregos e estágios estarão participando da iniciativa, que, além do painel virtual com as vagas, oferecerá também debates e oficinas de qualificação online gratuitas em diferentes áreas, com os professores da QI.

Entre os temas que serão oferecidos estão empregabilidade no novo cenário, novas formas de trabalho, postura profissional, dicas para entrevista online, currículo e redes sociais. Também será abordado o mercado dos cursos técnicos nas áreas de Administração, Segurança do Trabalho, Informática, Logística e Contabilidade.

