Grupo Fleming abre colégio de Ensino Médio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Já estão abertas as pré-inscrições para as turmas inaugurais do Ensino Médio de 2021. (Foto: Pegorer Estúdio/ Divulgação Grupo Fleming)

O Grupo Fleming irá expandir os seus investimentos na educação. Após ampliar a atuação do pré-vestibular Fleming Medicina para 11 cidades dos três Estados da região Sul do país nos últimos três anos, agora o grupo realiza um movimento inédito, a abertura do primeiro Colégio Fleming.

A unidade vai funcionar na nova sede do Fleming, inaugurada no começo do ano na esquina das ruas Frederico Link e Ramiro Barcelos, bairro Rio Branco. Os interessados, devem acessar o site e realizar as pré-inscrições para as turmas inaugurais do Ensino Médio de 2021.

O CEO do Grupo Fleming, Paulo Landim, falou sobre o objetivo do novo espaço de ensino. “Com o colégio, queremos melhorar o desempenho dos alunos de Porto Alegre no Enem, que hoje está abaixo do seu potencial se comparado com outras capitais do país. Além disso, vamos prepará-los para os vestibulares mais concorridos e estamos prontos para a implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) como forma de ingresso no Ensino Superior”, destacou.

Segundo Landim, o grande diferencial do colégio será a absorção da cultura de excelência e aprofundamento de conteúdos dos cursos pré-vestibulares do Fleming, classificado entre os que mais aprovam vestibulandos de Medicina no país.

