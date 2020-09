Acontece Lugo CT cria programa inovador de treinamento físico personalizado

22 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação)

O centro de treinamento físico personalizado está oferecendo um novo produto, o Programa Lugo Transforma, que garante mudar o lifestyle e mindset dos alunos em apenas 30 dias, para manter um corpo e mente mais saudáveis. Para isso, o projeto conta com um quadro de profissionais de diferentes áreas, que inclui professores, nutricionista, psicóloga, endocrinologista, além de empresa de alimentação e de suplementação. O Lugo CT foi desenvolvido pelo empresário Yury Lugo e fica localizado na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo Yury Lugo, o Programa Transforma foi criado para mudar a vida das pessoas de uma forma mais objetiva e direta. “Apenas os treinamentos, com o apoio de um nutricionista, estavam se tornando rasos e obsoletos. Assim, pensei em unir uma equipe multidisciplinar para realizar um trabalho comportamental completo, aliado ao acompanhamento psicológico, que resultaria em uma transformação rápida e realmente efetiva na vida dos alunos. Já foram mais de mil pessoas transformadas nessa jornada, com resultados extraordinários”, revela.

Assim que a pandemia do novo coronavírus passar, Yury pretende inaugurar mais duas novas sedes, uma na Zona Norte e outra no bairro Moinhos de Vento. Ele também almeja um CT fora do estado. “Tanto no online, quanto presencialmente, quero transformar minha marca em um legado. Tenho esse sonho de criar um estilo de vida que marque uma geração. Meu propósito é cuidar das pessoas e transformá las. Já mudamos a vida de 5 mil pessoas e nenhuma retrocedeu. Meu sonho é atingir um milhão de pessoas. Não é sobre peso, mas sobre uma vida nova. Eu acredito que posso levá-las para um outro nível para que tenham essa oportunidade de uma mudança de vida”, finaliza.

O Programa Transforma é dividido em quatro níveis, com valores e rotas diferentes para chegar no mesmo fim. Os preços dos pacotes variam de R$ 5 mil a 100 mil, sendo que duas modalidades oferecem desconto de 50% no formato online. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (51) 99959- 9400 ou pelo Facebook e Instagram.

