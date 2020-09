Acontece Mercado automatizado é tendência em condomínios e centros administrativos

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A primeira loja "Quadrado Express" em contêiner será inaugurada em um condomínio em Porto Alegre, na primeira semana de outubro. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um modelo de negócio que está crescendo são os mercados autônomos automatizados. A tecnologia alinhada a necessidade de consumo foi impulsionada pela pandemia do novo coronavírus, que fez as pessoas ficarem em casa e valorizarem a ida aos supermercados.

Uma parceria entre a Bebidas Fruki e o Mercado Quadrado vai levar um mercado para dentro de um condomínio residencial para dar mais comodidade aos usuários. A autonomia dos clientes, e moradores, é um dos pilares para facilitar a venda dos produtos. O pagamento é feito através de um aplicativo para celular, no qual etiquetas eletrônicas identificam cada item que está disponível. Ao todo, são mais de 500 produtos no mercado.

“Está sendo bem interessante mapear esse comportamento de compras também por horários, a gente percebe muito no final de semana, sábado e domingo pela manhã, a venda de pão com alho e de linguiça. Para nós tem sido um estudo bastante interessante que a gente comenta que certamente com a expansão, esse mapeamento vai ficar cada vez mais legal de ser observado”, revelou o idealizador do projeto, Gildo Sibemberg.

A ideia do Gildo será inaugurada em um condomínio em Porto Alegre na primeira semana de outubro. Modelos do mercado já operam em um residencial de Canoas e em centros administrativos na capital. A Bebidas Fruki é uma das principais abastecedoras da rede de mercados autônomos. A parceria firmada com a tradicional empresa de Lajeado é parte da tecnologia estratégica da Fruki.

“A gente está testando outros portais de venda, e esse modelo de atendimento autônomo, eu acho que é um modelo extremamente viável. Então a gente acredita que este é um modelo que veio para ficar. Um modelo inovador e a gente tem que estar perto do nosso cliente e consumidor final”, destacou o diretor comercial da Bebidas Fruki, João Miranda.

A expectativa do Mercado Quadrado e da Fruki é fechar o ano de 2020 com a operação de 30 unidades.”Claro que a pandemia ainda tem um atrativo da pessoa não precisar sair de casa, mas é uma tendência que foi acelerada pela pandemia, mas sem dúvidas ela veio para ficar”, comentou Sibemberg.

O otimismo caminha ao lado do novo modelo que se coloca como opção para novos condomínios e residenciais que desejam se modernizar. “Alguns condomínios, geralmente de casas que são maiores, já tem um mini mercado dentro, mas é um modelo tradicional. Esse modelo pelo seu auto atendimento e pagamento é diferente, ele veio para ficar e vai ser uma alavanca importante nos negócios”, disse Miranda.

Quadrado Express

O minimercado contará com um mix de produtos pensados de acordo com as necessidades de cada local. A reposição dos mesmos será diária ou de acordo com a demanda.

Para o pagamento, o sistema é “Pegue, escaneie e pague”, que consiste em escolher o produto, passar no terminal de vendas, escanear no leitor de código de barras e finalizar a compra utilizando crédito/débito ou voucher alimentação/refeição para pagamento.

A Fruki

Fundada em 1924, quando sua produção era de apenas 200 garrafas por dia, hoje a Fruki possui capacidade para produzir 420 milhões de litros/ano. Atualmente, a empresa conta com cerca de 800 colaboradores e está sempre em busca de inovações no mercado. Para mais informações, clique aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece