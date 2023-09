Mundo Grupo Unity leva suas marcas para a Times Square

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

A empresa transmitiu vídeos do Cara de Mau e do Gatzz Gramado nos telões do TSX Broadway, um edifício de 46 andares próximo a tradicional escadaria da Broadway Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity levou o talento dos brasileiros para uma das áreas mais famosas do planeta: a Times Square, em Nova York, no Estados Unidos.

A empresa transmitiu vídeos do Cara de Mau e do Gatzz Gramado nos telões do TSX Broadway, um edifício de 46 andares próximo a tradicional escadaria da Broadway. A ação chamou a atenção de quem passava pelo local, recebendo aplausos.

“A ideia de colocar nossa marca em evidência em uma das cidades mais multiculturais do mundo surgiu depois que vimos nas redes sociais algumas empresas famosas fazendo a publicidade”, explica uma das sócias do Grupo, Gabriela Scur.

De acordo com a empresária, a partir daí buscaram mais informações sobre como viabilizar a transmissão e conheceram o app responsável pela inserção do conteúdo. “Aproveitamos que estávamos em Nova York e decidimos investir”, conta, e completa: “A facilidade em adicionar os vídeos das nossas marcas na ferramenta, escolhendo, inclusive, o horário, foi um ponto determinante. Com certeza, faremos novamente”.

Gabriela Scur ressalta ainda que, mesmo a Times Square sendo cheia de atrativos o tempo inteiro, muitas pessoas pararam e registraram o momento com seus celulares. “Vimos alguns gritando o nome do Brasil com aquele ar de orgulho de pertencer. Conquistamos o desejado 15 segundos de fama e foi incrível”, finaliza.

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo Gatzz Dinner Show e a tradicional Pizzaria Scur.

Cara de Mau

Cara de Mau é a maior e melhor pizzaria temática dos 7 Mares. Além de um cardápio com mais de 80 sabores diferenciados, a casa oferece os divertidos shows: “A Tripulação”, “A Chegada do Capitão”, “A Batalha” e a “Balada Pirata”, em dias alternados. O elenco é formado por 20 artistas que cantam e dançam, criando esquetes que levam o público para um “mundo marítimo fantástico”. A direção é da D’Arte Multiarte.

Cara de Mau é um local cheio de atrações com um propósito: embarcar seus visitantes em uma experiência única, com o jantar mais divertido da vida!

Gatzz Dinner Show

Uma ampla casa de espetáculos com 3 mil m², sofisticadamente decorada, com iluminação cenográfica, capacidade para 300 pessoas e um elenco composto por artistas altamente qualificados, do Brasil e da Rússia, que cantam, dançam e interpretam. A programação cultural é composta pelos espetáculos Bellepoque, Dezoito+ e Os Imaginadores, em dias alternados.

Inaugurado em dezembro de 2021, nasceu inspirado nos teatros da Broadway, nas famosas casas francesas de shows, como a Lido de Paris e o Moulin Rouge, e as casas de tango de Buenos Aires e já se consolida como uma das atrações mais disputadas de Gramado (RS), cidade considerada um dos principais destinos turísticos do Brasil.

