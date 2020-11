O Grêmio chega com 12 jogos de invencibilidade, chegando a somar oito vitórias seguidas, até empatar com o Corinthians no último domingo (22) , pelo Brasileirão. A tendência é que Renato Portaluppi coloque força máxima em campo. A única baixa na equipe é o zagueiro Kannemann , suspenso porque foi expulso na partida contra o América de Cali. Maicon e Alisson também seguem fora, se recuperando de lesão. A dúvida fica no meio-de-campo, entre Darlan e Lucas Silva . Nas laterais, é possível que aconteça o já tradicional rodízio entre Victor Ferraz ou Orejuela e Bruno Cortez ou Diogo Barbosa nas laterais.

O Guaraní é o nono colocado no Campeonato Paraguaio e chega após uma derrota por 1 a 0 para o 12 de Octubre. Na Copa Libertadores, avançou para as oitavas como segundo colocado do Grupo B, com 13 pontos. São nove vitórias, um empate e duas derrotas na competição continetal. As dúvidas do técnico Gustavo Costas Costas ficam por conta do atacante Raul Bombadilla e o lateral-esquerdo Guillermo Benítez, que se recuperam de lesão.

Provável escalação: Servio; Ramirez, Romaña, Garcia e Guillermo Benítez (Ángel Benítez); Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernandez e José Florentin; Batista Merlini e Raul Bombadilla (Fabián Fernandez).