Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre cria patrulha para atendimento à mulher

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











As patrulhas atuarão com duas viaturas caracterizadas em áreas estratégicas, como parques e orlas da cidade. Foto: Alex Rocha/PMPA As patrulhas atuarão com duas viaturas caracterizadas em áreas estratégicas, como parques e orlas da cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Municipal de Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira (17), a implantação da Patrulha de Atendimento à Mulher (Patam).

As patrulhas atuarão com duas viaturas caracterizadas em áreas estratégicas, como parques e orlas da cidade, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e garantir que as mulheres tenham um canal direto para reportar abusos e buscar ajuda.

A guarda municipal Carmem Mugica comanda a nova estrutura, composta por equipes treinadas para lidar com situações de assédio e outras formas de agressão.

“A criação da Patam é um compromisso da Prefeitura de Porto Alegre com a segurança e o bem-estar das mulheres. Estamos aqui para garantir que todas se sintam protegidas e respeitadas”, destacou o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

Além do atendimento emergencial, a Patrulha de Atendimento à Mulher também terá um papel educativo, promovendo campanhas de conscientização sobre os direitos das mulheres e a importância de denunciar a violência.

As equipes estarão em contato constante com serviços de apoio psicológico e jurídico, assegurando que as vítimas recebam o suporte necessário.

Conforme Carmem Mugica, “a população deve ser envolver e apoiar a iniciativa, que representa um avanço importante na luta contra a violência de gênero em Porto Alegre. Com a Patam, a cidade dá um passo firme em direção a um futuro mais seguro e igualitário para todas as mulheres”.

Mais informações sobre a Patam podem ser solicitadas via telefone 153, da Guarda Municipal, canal em que a população pode tirar dúvidas e obter orientações sobre como proceder em casos de violência, e também pelos perfis do Instagram @segurancapoa e @gm.poa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/guarda-municipal-de-porto-alegre-cria-patrulha-para-atendimento-a-mulher/

Guarda Municipal de Porto Alegre cria patrulha para atendimento à mulher

2025-03-17