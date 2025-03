Porto Alegre Guarda municipal de Porto Alegre vai a júri por matar vizinho após discussão sobre cachorro

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

O guarda se desentendeu com a vítima que passeava com o seu cão da raça labrador. Foto: Reprodução O guarda se desentendeu com a vítima que passeava com o seu cão da raça labrador. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um guarda municipal de Porto Alegre, denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), vai a júri nesta quinta-feira (13), no Foro Central, por matar a tiros um vizinho após discussão envolvendo um cachorro. O crime ocorreu após o réu discutir com Bruno Saraiva Salgado, 30 anos, no dia 8 de dezembro de 2016, dentro de um condomínio na Zona Sul da Capital.

Conforme a denúncia do MPRS, o guarda municipal também morava no residencial e se desentendeu com a vítima que passeava com o seu cão da raça labrador. O acusado atirou duas vezes na altura do tórax do vizinho e também no cachorro. Bruno Salgado não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além do homicídio qualificado por motivo fútil, o réu responde pelo crime conexo de maus-tratos ao animal. O denunciado, que chegou a ser preso logo após o fato, obteve posteriormente o direito de responder ao processo em liberdade. Dois colegas dele chegaram a ser investigados por fraude processual, já que a cena do crime foi alterada após a chegada da guarda municipal ao local.

O promotor de Justiça André de Azevedo Coelho irá fazer a acusação em plenário, na 2ª Vara do Júri do Foro Central. Segundo ele, “o réu vai a júri por matar um vizinho em razão de uma discussão, uma desavença a partir de uma reação desmedida do acusado, que atirou duas vezes na vítima e desferiu vários outros tiros no cachorro. Por isso, o MPRS espera que a sociedade de Porto Alegre faça justiça, dê uma resposta adequada a esse fato gravíssimo e que, de alguma forma, traga algum amparo para família que ficou alijada de seu ente querido”.

