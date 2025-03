Porto Alegre Porto Alegre testará novo modelo de contêiner para descarte de lixo orgânico

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Diferente do equipamento atual (E), novo modelo (D) tem abertura tipo boca-de-lobo. (Foto: Divulgação/PMPA)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre autorizou, nessa quarta-feira (12), a instalação de novos contêineres para coleta de resíduos. São 450 modelos exclusivos para itens recicláveis em parte dos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus, mais 450 novas versões metálicas com abertura do tipo boca-de-lobo, que impede o descarte inadequado de volumes maiores e o acesso por qualquer pessoa – práticas responsáveis pelo acúmulo de lixo no entorno dos equipamentos.

Esse segundo modelo de equipamento terá unidades distribuídas em nove bairros: Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Farroupilha, Floresta, Independência, Moinhos de Vento, Santana e Rio Branco.

De acordo com a prefeitura, trata-se de um projeto-piloto que, a depender de seu êxito e aceitação, poderá ser expandido para outras áreas da cidade. A operação será realizada pelo Consórcio Porto Alegre Ambiental, formado pelas empresas ConeSul e RN Freitas, vencedor da concorrência pública, conforme julgamento de proposta publicada no Diário Oficial de Porto Alegre.

A ideia é retirar progressivamente os 2.050 exemplares metálicos atuais, na cor cinza e com tampa móvel e pedal, substituindo-os pela nova versão, com tampa fixa e “janela” menor para a colocação de resíduos. Com isso, evita-se também o descarte inadequado de volumes maiores.

A coleta por contêineres continuará disponível na mesma região atual: 19 bairros, sendo 12 com atendimento integral. O valor previsto para o investimento é de R$ 84,5 milhões por dois anos, com prorrogação por igual período.

Os equipamentos, na cor verde e em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ficarão dispostos ao lado dos contêineres metálicos, para orgânicos e rejeito, a fim de facilitar o descarte pela população. Os materiais seletivos recolhidos pelo serviço serão encaminhados às unidades de triagem Reciclando pela Vida e Anjos da Ecologia.

A escolha da região levou em consideração aspectos como rotas com menor impacto no trânsito, volume de resíduos recicláveis gerados e arborização das vias. No decorrer do projeto-piloto, as localizações poderão ser revisadas pela equipe técnica do DMLU.

Os critérios técnicos para a definição dos locais beneficiados pelo projeto-piloto incluem a predominância de usuários que utilizam sacos pequenos para o descarte, a incidência de triagem irregular de resíduos e pontos fora da região onde serão disponibilizados contêineres para recicláveis.

Para o serviço diário de recolhimento, a empresa terá sete caminhões para orgânicos e rejeito e três veículos para o de recicláveis. Dois reservas ficarão à disposição para a Coleta Automatizada e um para a Coleta Seletiva via contêineres. As frotas executarão os roteiros em turnos distintos, tanto nos setores atendidos durante o dia, quanto nos da noite.

O consórcio contará com uma equipe de educação ambiental para atuar em apoio às ações de sensibilização do DMLU. O grupo será formado por quatro auxiliares, que atuarão conforme as necessidades mapeadas por região ou setor de coleta.

Além disso, a contratada disponibilizará uma equipe de resposta rápida, composta por dois motociclistas e dois operadores, para efetuar pequenas manutenções nos contêineres e, em um raio de até dois metros, a limpeza no entorno dos equipamentos.

A prioridade de atendimento dos reparos será indicada de acordo com as solicitações dos cidadãos registradas no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). O SAC é um aplicativo gratuito disponibilizado pela empresa, em que o usuário poderá registrar diretamente suas demandas. A população poderá acessar facilmente o sistema pelo QR Code sinalizado nos adesivos fixados nos coletores.

Já no que se refere à coleta seletiva, a partir de abril o recolhimento de recicláveis na modalidade porta-a-porta terá alteração de dias em duas regiões da cidade, abrangendo parcialmente os bairros Centro Histórico, Floresta e Higienópolis. Conforme o DMLU, a mudança se deve à necessidade de readequação de roteiro e logística dos trajetos para melhor prestação do serviço.

Cronograma

O processo de instalação se dará em duas etapas. A primeira fase inicia com a colocação de 450 equipamentos para recicláveis, em Pead, na região do projeto-piloto da Coleta Seletiva via contêiner. A substituição dos modelos metálicos nessa região, para orgânicos e rejeito, com tampa móvel e pedal, será feita juntamente com a instalação das unidades para recicláveis.

As áreas adjacentes desses bairros também serão contempladas prioritariamente pela coleta automatizada. São duas áreas de abrangência: a partir do bairro Menino Deus em direção ao bairro Centro Histórico, da rua José de Alencar para a avenida Mauá, e também de modo inverso, da avenida Mauá para rua José de Alencar.

Já a substituição dos dispositivos restantes, para orgânicos e rejeito, tanto com tampa móvel quanto no modelo boca de lobo, terá frentes de trabalho simultâneas, no sentido Oeste para Leste da cidade. Serão contempladas as áreas atendidas pelo serviço dos bairros Azenha, Santana, Farroupilha, Bom fim, Independência, Santa Cecília, Rio Branco, Moinhos de Vento, Floresta, Petrópolis, Bela Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora, Higienópolis e São João. A previsão é que a substituição ocorra em até 21 dias.

Áreas atendidas pela coleta automatizada (orgânicos e rejeito) – Totalidade dos bairros Centro, Independência, Bom Fim, Farroupilha, Cidade Baixa, Auxiliadora, Mont’Serrat, Bela Vista, Moinhos de Vento, Rio Branco, Higienópolis e Praia de Belas. Parcialmente: Floresta, Santa Cecília, Santana, Azenha, São João, Petrópolis e Menino Deus.

Áreas atendidas pela coleta seletiva em contêiner Pead: parte dos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus.

Com a palavra…

O funcionamento dos novos modelos foi demonstrado à imprensa no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público (Centro Histórico). Participaram o prefeito Sebastião Melo e o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, além de gestores municipais e convidados.

“Acreditamos que essas mudanças irão contribuir para a manutenção da limpeza urbana no entorno dos locais atendidos pelo serviço e, com isso, poderemos avaliar a adesão da população e a eficiência das alterações”, ressaltou Hundertmarker.

Melo acrescentou: “O objetivo é facilitar o descarte correto e incentivar a reciclagem. Atendemos a pedidos da população para que o lixo seco possa ser descartado a qualquer hora do dia, além de evitar sujeira ao redor dos contêineres de resíduos orgânicos”.

(Marcello Campos)

