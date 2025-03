Mundo Exame de raio-X confirma melhora do papa Francisco, informa o Vaticano

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Vaticano indicou que a saúde do papa tem apresentado uma melhora significativa nos últimos dias. Foto: Reprodução O Vaticano indicou que a saúde do papa tem apresentado uma melhora significativa nos últimos dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um exame de raio X confirmou a melhora na condição clínica do papa Francisco, informou o Vaticano nesta quarta-feira (12). Ainda assim, a Santa Sé destacou que o quadro geral do pontífice continua complexo. Francisco está internado em um hospital de Roma desde o dia 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral. Até o momento, não há previsão de alta. No entanto, o Vaticano indicou que a saúde do papa tem apresentado uma melhora significativa nos últimos dias.

De acordo com o boletim desta quarta-feira, Francisco continua realizando oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva à noite. O pontífice também tem participado de algumas atividades de trabalho diretamente do hospital e realizado orações em uma capela privada.

Na segunda-feira (10), o Vaticano informou que Francisco não está mais em perigo iminente, mas que seu estado de saúde ainda exige cautela e prudência.

Francisco, de 88 anos, não foi visto em público desde foi internado no hospital há três semanas e diagnosticado com pneumonia dupla. Esta é a mais longa ausência do pontífice desde que o seu papado começou há 12 anos.

Os médicos não disseram quanto tempo o tratamento pode durar. O tom das atualizações do Vaticano tem sido cautelosamente otimista nos últimos dias, depois que o papa sofreu o que foi descrito como dois episódios de “insuficiência respiratória aguda” em 3 de março.

Francisco passou por problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido. Pneumonia dupla é uma infecção em ambos os pulmões que pode inflamá-los e deixá-los com cicatrizes, dificultando a respiração.

Leia o boletim do Vaticano na íntegra

“As condições clínicas do Santo Padre, dentro da complexidade do quadro geral, permaneceram estáveis.

A radiografia do tórax realizada ontem confirmou, radiologicamente, as melhoras registradas nos dias anteriores.

O Santo Padre continua a realizar oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante o repouso noturno.

Esta manhã, após acompanhar os Exercícios Espirituais por conexão com a Aula Paulo VI, recebeu a Eucaristia, dedicou-se à oração e, posteriormente, à fisioterapia motora.

À tarde, depois de participar dos Exercícios Espirituais da Cúria, continuou em oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/exame-de-raio-x-confirma-melhora-do-papa-francisco-informa-o-vaticano/

Exame de raio-X confirma melhora do papa Francisco, informa o Vaticano

2025-03-12