Porto Alegre Guarda Municipal dispersa aglomerações e interdita bar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os guardas deram orientação pedagógica e reforçaram a necessidade do uso de máscaras como fator de proteção à Covid-19 Foto: Guarda Municipal de Porto Alegre/Divulgação Os guardas deram orientação pedagógica e reforçaram a necessidade do uso de máscaras como fator de proteção à Covid-19. (Foto: Guarda Municipal de Porto Alegre/Divulgação) Foto: Guarda Municipal de Porto Alegre/Divulgação

A Guarda Municipal, em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), efetuou ações na madrugada deste sábado (23), em diversos pontos de Porto Alegre para desfazer aglomerações. A operação ocorreu nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico; Padre Chagas, no Moinhos de Vento; e na Lima e Silva, na Cidade Baixa.

Os policiais autuaram e interditaram um bar na Lima e Silva, onde estavam cerca de 80 pessoas, lotação acima do permitido. Muitos frequentadores não usavam máscaras nem respeitavam as regras de distanciamento social. Os guardas deram orientação pedagógica e reforçaram a necessidade do uso de máscaras como fator de proteção à Covid-19.

O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, diz que a população pode colaborar, através de denúncias pelo 156 ou 153 e respeitando os protocolos da Covid-19. As fiscalizações vão continuar neste fim de semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre