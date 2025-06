Mundo Guarda Revolucionária Iraniana reage a ataque americano: “Agora a guerra começou para nós”

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Operação dos EUA mirou infraestruturas em Natanz, Isfahã e Fordow (na foto). (Foto: Satellite image/Maxar Technologies)

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar nesse sábado (21) que as Forças Armadas do país realizaram um “ataque muito bem-sucedido” a três instalações nucleares iranianas, a Guarda Revolucionária Iraniana reagiu por meio das suas redes sociais. Em uma publicação no X, o grupo afirmou que “Agora a guerra começou para nós”.

O ataque dos EUA nesse sábado marca a entrada oficial de Washington na guerra iniciada por Israel na última quinta-feira (sexta de madrugada no horário local). De acordo com o republicano, as ações miraram Natanz, Isfahã e a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow, considerada o “coração” do programa nuclear de Teerã.

“Concluímos nosso ataque muito bem-sucedido às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahã”, afirmou Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social. “Uma carga completa de BOMBAS foi lançada sobre a instalação principal, Fordow”, disse ele, acrescentando que os bombardeiros já estavam em segurança, fora do espaço aéreo iraniano, e a caminho da sua base.

De acordo com a Casa Branca, Washington informou Tel Aviv previamente que realizaria o ataque e, após a sua conclusão, Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversaram por telefone.

Na sua série publicação, Trump afirmou indicou que o ataque forçará o regime iraniano a acabar com a guerra, defendendo que “não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso” — justificativa que deve repetir à população esta noite para justificar a própria contradição. Durante a campanha presidencial, o republicano frequentemente criticou rivais democratas por se envolverem em guerras em países distantes em vez de voltarem os olhares para assuntos domésticos.

Além disso, Trump repetiu em diversas ocasiões, orgulhoso, de que guerras não foram iniciadas no seu primeiro mandato, alegando que pacificaria o mundo nesta segunda passagem pela Casa Branca.

“Todos os sinais eram de preparação dos EUA para a guerra, mesmo com a rejeição da opinião pública americana ao envolvimento em mais um conflito no Oriente Médio”, diz Maurício Santoro, colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil. “A grande dúvida é o quão eficazes foram os bombardeios, em especial se conseguiram danificar ou destruir as instalações subterrâneas do programa nuclear iraniano.” (Com informações do jornal O Globo)

