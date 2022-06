Geral Guerra na Ucrânia: Adolescente vira “herói” após pilotar drone em ataque que destruiu comboio russo

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

O adolescente Andrii Pokrasa descreveu sua experiência como “muito assustadora”. (Foto: Reprodução)

Um adolescente foi considerado herói da Ucrânia por sua atuação na guerra contra a Rússia. Andrii Pokrasa, de 15 anos, ajudou o Exército ucraniano a destruir uma coluna militar russa por meio de sua habilidade na pilotagem de drones.

Pokrasa teve atuação destacada quando o Exército russo avançava em direção à Kiev no final de fevereiro. Na ocasião, as defesas ucranianas recrutaram um piloto de drone para localizar uma coluna de veículos militares que se aproximavam da capital.

Equipamento próprio

O jovem assumiu essa tarefa. Ele tem um drone e utilizou o próprio equipamento para verificar onde estava o comboio russo. As informações obtidas por Pokrasa ajudaram a artilharia ucraniana a impedir o avanço.

“Ele era o único que tinha experiência com drones naquela região”, explicou o comandante Yurii Kasjanov, em entrevista à rede de televisão canadense Global News. “Ele é um verdadeiro herói, um herói da Ucrânia”, acrescentou.

Experiência assustadora

O adolescente descreveu sua experiência como “muito assustadora”. Mas se sente aliviado, pois não queria que os soldados russos invadissem sua cidade. O jovem disse que foi procurado porque os militares ucranianos precisavam das coordenadas de GPS da coluna russa para poder atacá-la.

“Eles nos forneceram informações onde aproximadamente a coluna russa poderia estar. Nosso objetivo era encontrar as coordenadas exatas e fornecê-las aos soldados”, disse Pokrasa.

Tropa russa detida

Os detalhes da localização foram encaminhados às forças ucranianas pelo pai do adolescente, por meio de um aplicativo. A tropa russa foi detida perto de Berezivka, cerca de 40 quilômetros a Oeste de Kiev.

“Dei a eles as coordenadas e fotos e depois disso eles miraram no local”, explicou Pokrasa. “E eu precisava coordenar mais especificamente onde eles deveriam bombardear com artilharia”, acrescentou. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

