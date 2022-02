Economia Guerra na Ucrânia fará subir o preço da passagem aérea no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Alerta é do presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier. (Foto: Reprodução)

O ataque russo à Ucrânia deve afetar até mesmo os preços das passagens aéreas, alertou o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier. Os efeitos de uma guerra no mundo globalizado são inequívocos, com pessoas e negócios afetados no mundo todo, mesmo aqueles que estão distantes do local de combate. Na guerra da Rússia contra a Ucrânia não poderia ser diferente e os efeitos já começaram a ser calculados pelas empresas aéreas, que projetam o impacto.

Em uma publicação no LinkedIN, Jerome Cadier compartilhou uma mensagem de apoio às pessoas diretamente afetadas pela guerra e também forneceu uma ideia de como a empresa que comanda está lidando com o tema e seus impactos principais que, segundo ele, estão (1) no preço do combustível e no câmbio, (2) no mercado e capitais e disponibilidade de crédito e (3) no preço e disponibilidade de commodities relevantes para a indústria (como titânio por exemplo, necessário para a fabricação de aviões).

“E a grande dúvida de todos é quanto tempo isto vai durar. Pelas primeiras reações, o impacto nos custos das cias aéreas é inegável. Infelizmente na situação que está o setor, estes aumentos vão impactar os preços das passagens. É uma pena, especialmente em um momento no qual o que mais queremos é voltar a voar”, disse Cadier.

“Além disto, precisamos utilizar a flexibilidade para replanejar o que adquirimos durante a crise. Comentei sobre isto com vocês: aquele horizonte de longo prazo não existe mais. Temos que reagir rápido no curto prazo e ajustar a oferta em função destes custos. Muito trabalho pela frente! Que o bom senso, o respeito à vida e às fronteiras impere neste momento”, concluiu o executivo.

Quanto a guerra impactará o preço das passagens aéreas no Brasil ainda é uma incógnita. Por ora, as sanções impostas sobre a Rússia foram recebidas como “brandas” pelo mercado, que reagiu na forma de um aumento abaixo do esperado para o preço do brent, referência para comercialização de petróleo e derivados.

Veja abaixo a publicação de Cadier na íntegra.

