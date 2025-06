Mundo Guerra no Oriente Médio: Irã e Israel anunciam trégua e ambos reivindicam “vitória” após 12 dias de bombardeios

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ofensiva entre os dois países começou em 13 de junho, quando Israel bombardeou estruturas nucleares do Irã. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tanto Irã quanto Israel declararam vitória no conflito que durou 12 dias, em uma tentativa de demonstrar força diante da população e aliados. A trégua começou na madrugada dessa terça-feira (24), em um cessar-fogo costurado com a ajuda dos Estados Unidos e do Catar.

Em um vídeo à nação israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o país obteve uma “vitória histórica” que será lembrada por gerações. Ele disse ainda que Israel precisa completar sua campanha contra o eixo iraniano, derrotando o Hamas e trazendo de volta os reféns mantidos pelo grupo na Faixa de Gaza.

Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel também indicaram que vão voltar seus esforços para a Faixa de Gaza para “desmantelar o regime” imposto pelo Hamas no território palestino.

Já o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou Israel de iniciar a guerra, chamando o rival de “terrorista”. Segundo ele, o conflito foi encerrado com “sucesso” pelo Irã, que teria alcançado uma “grande vitória”.

Além disso, o Comando Militar do Irã divulgou um comunicado na imprensa estatal afirmando que Israel e EUA precisam aprender com os “golpes devastadores” conduzidos contra o território israelense e a base americana no Catar.

A ofensiva entre os dois países começou em 13 de junho, quando Israel bombardeou estruturas nucleares do Irã. Teerã revidou atacando cidades israelenses. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas.

O conflito escalou com a entrada dos Estados Unidos. No fim de semana, os norte-americanos bombardearam o Irã e disseram ter “obliterado” o programa nuclear do país. Na segunda-feira (23), o Irã respondeu com um ataque à base americana de Al Udeid, no Catar.

A resposta iraniana aos EUA, no entanto, foi considerada fraca pelo governo americano. Além disso, autoridades do Irã ouvidas pela imprensa internacional afirmaram que o país havia comunicado o Catar e os Estados Unidos sobre o ataque com horas de antecedência.

Segundo essas fontes, o objetivo era realizar uma ofensiva simbólica — uma forma de dar satisfação ao público interno sem fechar a porta para uma saída diplomática.

O cessar-fogo entrou em vigor por volta de 1h desta terça-feira, pelo horário de Brasília, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump. Mas relatos de novos ataques em Teerã e declarações cruzadas entre os envolvidos colocaram o acordo sob incerteza logo nas primeiras horas.

Mais tarde, em uma rede social, Trump afirmou que tanto Israel quanto o Irã violaram os termos da trégua e disse estar “insatisfeito com os dois lados”.

“Israel tem de se acalmar. Tenho de fazer Israel se acalmar”, afirmou Trump ao embarcar para a cúpula da Otan, em Haia. Em uma rede social, o presidente dos EUA alertou: “Israel, não jogue suas bombas. Se fizer isso, será uma grande violação.”

Papel dos EUA e do Catar

O anúncio do cessar-fogo foi feito por Trump após uma ligação com Netanyahu. Segundo a Reuters, o Irã também aceitou a trégua após contato mediado pelo primeiro-ministro do Catar, com envolvimento direto de altos funcionários da Casa Branca.

De acordo com uma fonte oficial americana, o Irã sinalizou que cumpriria o acordo caso não houvesse novos ataques de Israel.

A mesma fonte confirmou que participaram das negociações o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/guerra-no-oriente-medio-ira-e-israel-anunciam-tregua-e-ambos-reivindicam-vitoria-apos-12-dias-de-bombardeios/

Guerra no Oriente Médio: Irã e Israel anunciam trégua e ambos reivindicam “vitória” após 12 dias de bombardeios

2025-06-24