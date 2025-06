Rio Grande do Sul Mais de 7 mil pessoas seguem fora de suas casas devido às fortes chuvas da última semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Dos 497 municípios gaúchos, 146 foram afetados. Foto: Andressa Gampert/Prefeitura de Jaguari Dos 497 municípios gaúchos, 146 foram afetados. (Foto: Andressa Gampert/Prefeitura de Jaguari) Foto: Andressa Gampert/Prefeitura de Jaguari

Devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul na última semana, mais de 7 mil pessoas seguem fora de suas casas. Dos 497 municípios gaúchos, 146 foram afetados. Até a noite desta terça-feira (24), quatro óbitos foram confirmados e uma pessoa segue desaparecida. Confira abaixo o relatório mais recente emitido pela Defesa Civil estadual.

* Municípios afetados: 146

* Pessoas desalojadas: 7098

* Pessoas desaparecidas: 1

* Óbitos confirmados: 4

* Feridos: 2

* Pessoas resgatadas pelas forças de segurança do Estado: 733

* Animais resgatados pelas forças de segurança do Estado: 139

* Município com decreto de estado de calamidade pública: Jaguari

* Municípios com decreto de situação de emergência: 25 no total. Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma

Cruzeiro do Sul, Passa Sete, São Sebastião do Caí, Cacequi, Rosário do Sul, Tupanciretã, Nova Santa Rita, São Francisco de Assis, Liberato Salzano, Amaral Ferrador, Toropi, Montenegro, Silveira Martins, São Vicente do Sul, Júlio de Castilhos, Paraíso do Sul, Dilermando de Aguiar, Canoas, General Câmara, São Jerônimo e Capão do Cipó.

Nível dos rios e lagos

A chuva deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação. Rios retornando à normalidade:

* Taquari (Santa Tereza a Bom Retiro do Sul) – Declínio dos níveis até o retorno para normalidade, com pequenas elevações em função das chuvas das últimas 24h.

* Quaraí – Tendência de declínio.

* Dona Francisca – Já declinou até retornar aos níveis normais.

Rios em cota de atenção:

* Taquari (Encantado) – tendência de declínio.

* Caí (Nova Palmira e Costa do Rio Cadeia) – Tendência de declínio em Nova Palmira e estabilidade em Costa do Rio Cadeia.

Rios em cota de alerta:

* Taquari à montante de Encantado (entre Santa Tereza a Muçum) – Tendência de lento declínio dos níveis.

* Taquari à jusante de Encantado (de Estrela/Lajeado a Porto Mariante) – Tendência de lento declínio em * Estrela/Lajeado, devendo entrar em estabilidade entre Bom Retiro e Porto Mariante.

* Caí (São Sebastião do Caí) – Tendência de lento declínio.

* Guaíba – Tendência segue em estabilidade, devendo manter os níveis elevados durante os próximos dias, não tendo previsão de que os níveis atinjam as cotas de inundação do Cais Mauá (3 metros) ou da Usina do Gasômetro (3,6 metros).

* Gravataí (Gravataí e Alvorada) – Tendência de estabilidade, mantendo os níveis elevados.

* Paranhana (Taquara) – Tendência de lento declínio.

Rios em cota de inundação:

* Uruguai (São Borja a Uruguaiana) – Tendência de estabilidade entre São Borja e Itaqui e lenta elevação em Uruguaiana.

* Ibirapuitã (Alegrete) – Tendência de declínio, com níveis ainda em inundação ao longo do dia.

* Ibicuí (Manoel Viana) – Tendência de lento declínio, com níveis ainda em inundação ao longo do dia.

* Caí (Montenegro) – Tendência de estabilidade.

* Taquari (Taquari) – Tendência de lenta elevação, devendo entrar em estabilidade ao longo do dia.

* Jacuí (Cachoeira do Sul até São Jerônimo) – Constante declínio em Cachoeira do Sul e Rio Pardo, e variando entre estabilidade e lenta elevação em São Jerônimo.

* Jacuí (Ilhas da Região Metropolitana de Porto Alegre) – Tendência entre estabilidade e lenta elevação, mantendo os níveis elevados nos próximos dias.

* Sinos (Campo Bom e São Leopoldo) – Tendência de lento declínio, já retornando para cota de alerta em Campo Bom.

Alertas

Os cidadãos podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

